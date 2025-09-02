Los desprendimientos del terreno estarían relacionados con las fuertes precipitaciones acaecidas durante la última semana de agosto

El pueblo de Tersin, en las montañas de Jebel Marra, las más altas del país, ha quedado arrasado

Mientras en Afganistán luchan contra el desastre causado por el devastador terremoto que ha dejado más de 800 muertos, en el suroeste de Sudán una serie de catastróficos corrimientos de tierra ha dejado aproximadamente un millar de víctimas mortales en el pueblo de Tersin, en las montañas de Jebel Marra, las más altas del país.

Como el seísmo en Afganistán, los desprendimientos del terreno se produjeron también el domingo y estarían relacionados con las fuertes precipitaciones acaecidas durante la última semana de agosto.

La situación ha provocado que la práctica totalidad de la población local haya muerto, quedando la zona arrasada, con la supervivencia de apenas una persona, según ha afirmado el grupo rebelde Movimiento de Liberación de Sudán (MLS) en un comunicado en su página web.

Reclaman ayuda internacional tras los corrimientos de tierra al suroeste de Sudán

En su mensaje, el grupo MLS, que ha mostrado su "profunda tristeza" por lo sucedido, ha hecho "un llamamiento a Naciones Unidas, a las organizaciones regionales e internacionales y a la conciencia humana para que les ayuden a “recuperar los cuerpos de las víctimas, cuyo número se estima en más de mil, hombres, mujeres y niños".

Precisamente, la montañosa Jebel Marra es uno de los múltiples puntos a los que han huido cientos de personas escapando del conflicto armado en El Fasher y otras zonas de Darfur Norte, próxima a esta región. Allí permanecen aisladas comunidades enteras, separadas del acceso a servicios básicos tanto por la geografía como por el conflicto, aunque organizaciones como Médicos Sin Fronteras han lanzado intervenciones para asistir a sus habitantes durante los últimos meses.

A ese respecto, el pasado sábado, la ONG de la Coordinación General de Campamentos de Personas Desplazadas y Refugiados alertó del alarmante brote de cólera al que los residentes de Jebel Marra, así como los de Tawila, Darfur del Norte y los de las ciudades de Nyala y Zalingei hacen frente actualmente, con 319 nuevos casos y decenas de muertos en los campamentos de desplazados de toda la región sólo el último viernes.