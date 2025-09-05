México emite una alerta oficial por la desaparición de la influencer Marian Izaguirre, de 23 años
La creadora de contenido, que cuenta con 3,9 millones de seguidores en TikTok, fue vista por última vez el lunes en Uruapan, México
El estado ha activado el protocolo ALBA: estrategias de búsqueda en todos los casos de niñas, adolescentes y mujeres desaparecidas
La Fiscalía General del Estado de Michoacán (México) ha emitido una orden de búsqueda para encontrar a la influencer Marian Izaguirre, que cuenta con hasta 3,9 millones de seguidores en TikTok, tras ser declarada oficialmente desaparecida. En concreto, la institución ha activado el protocolo ALBA, un mecanismo estatal que establece estrategias y acciones de búsqueda inmediata en todos los casos de niñas, adolescentes y mujeres desaparecidas o no localizadas en México , independiente de su edad.
Tal y como indica a la alerta, la joven de 23 años, fue vista por última vez el pasado lunes 1 de septiembre, alrededor de las 18:00 horas de la tarde, a bordo de un coche rojo, marca KIA RIO, en la ciudad de Uruapan, Michoacán, México. Se le perdió el rastro desde ese mismo momento y "se teme por su integridad", pues podría haber sido víctima de "algún delito". En el momento de su desaparición, la influencer llevaba puesto un pantalón de color claro, una blusa negra, una chaqueta en tonos beige y botas a juego.
Vista por última vez a bordo de un coche rojo
Para dar más detalles que pudieran ayudar a identificarla, la alerta señala que Marian llevaba unos pendientes de plata largos en forma de corazón. También, como seña identificativa, la influencer tiene un lunar en el hombro derecho y una cicatriz en forma de mancha oscura en el mismo lugar. De acuerdo con lo descrito en el protocolo, mide 1.62 metros, pesa 53 kilogramos, es de complexión mediana, tiene el cabello lacio, teñido y corto, así como ojos grandes y cejas semipobladas. Su nombre completo es Flor Marian Izaguirre.
En México, se hizo muy conocida en las redes sociales por publicar contenido sobre sus entrenamientos físicos, bailes populares o reuniones con amigos. En su última entrada, fechada hace ya cinco días, aparece pintada con cara de payaso y entonando la mítica canción de Jannette '¿Por qué te vas?'. Lo que más ha llamado la atención es que Marian llora mientras la entona.
Sus seguidores han aprovechado ese vídeo para escribirle múltiples mensajes, en los que desean que "aparezca pronto" y que "se encuentre en buen estado de salud", visiblemente preocupados por la falta de noticias sobre su integridad mental y física. Por su parte, sus amigos han comenzado a compartir la alerta difundida por el protocolo ALBA, para ayudar a localizarla lo antes posible. En la última semana, ya se han reportado hasta cuatro casos de mujeres desaparecidas en Uruapan, incluido el de Flor Marian.