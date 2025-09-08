Una falsa alarma por presencia de "material peligroso" obliga a evacuar y cerrar una terminal del aeropuerto de Heathrow en Londres
La Terminal 4 del aeropuerto de Heathrow de Londres fue cerrada y evacuada por una falsa alarma de presunto material peligroso
Este lunes, la Terminal 4 del aeropuerto de Heathrow de Londres fue cerrada y evacuada tras un aviso relacionado con la posible presencia de material peligroso. El incidente se reportó a las 17:01 hora local (16:01 en la España peninsular), momento en el que se activó el protocolo de emergencia y se enviaron equipos de bomberos desde varias estaciones cercanas, como Feltham, Heathrow y Wembley.
En una primera comunicación oficial, Heathrow informó que el mostrador de facturación de la Terminal 4 había sido cerrado y la zona evacuada como medida preventiva, mientras los servicios de emergencia evaluaban la situación. Además, pidieron a los pasajeros que no se dirigieran a esa terminal, aunque aclararon que el resto del aeropuerto continuaba operando con normalidad.
La Brigada de Bomberos desplegó unidades especializadas para llevar a cabo una evaluación del lugar, y se procedió a evacuar parte de la terminal como precaución. Tras varias horas de intervención, se confirmó que se trataba de una falsa alarma.
El aeropuerto de Heathrow lamentó las molestias causadas
Posteriormente, las autoridades confirmaron que la Terminal 4 podía reabrirse sin riesgos. El aeropuerto de Heathrow lamentó las molestias causadas y aseguró estar haciendo todo lo posible para que los vuelos programados salieran según lo previsto. También recomendaron a los pasajeros consultar con sus aerolíneas la información actualizada sobre sus vuelos.
Según informó la cadena 'BBC', no se registraron cancelaciones ni retrasos significativos a causa del incidente. Heathrow, el principal aeropuerto del Reino Unido y uno de los más transitados del mundo, alcanzó un récord de 83,9 millones de pasajeros en 2024, un 6 % más que el año anterior.