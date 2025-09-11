Las fuerzas de seguridad estadounidenses han localizado en las últimas horas el arma que presuntamente se habría utilizado para asesinar al activista ultraconservador Charlie Kirk en Utah

Última hora de la muerte de Charlie Kirk y la fuga de su asesino, en directo | El tirador prófugo sería de "edad universitaria"

Charlie Kirk murió tiroteado durante un acto en una universidad de la ciudad de Orem, en el estado de Utah, y los investigadores se centran ahora en averiguar quién perpetró el crimen. El comisionado del Departamento de Seguridad pública estatal, Beau Mason, ha explicado en rueda de prensa que el tirador, presumiblemente un hombre en edad universitaria, llegó al campus en torno a las 11.52 (hora local).

Los investigadores han encontrado municiones grabadas con expresiones de ideología antifascista y a favor de las personas transexuales dentro del rifle, según un boletín interno de la policía y una persona familiarizada con la investigación, según el Wall Street Journal.

Según el WSJ, el rifle intervenido es un modelo antiguo utilizado para la caza y tiene un calibre 30. El arma fue encontrada envuelta en una toalla con un cartucho usado en la recámara. También había tres cartuchos sin usar en el cargador, todos con una inscripción. Los funcionarios del Departamento de Justicia han advertido que la investigación todavía estaba en sus etapas preliminares.

Las fuerzas de seguridad estadounidenses han localizado en las últimas horas el arma que presuntamente se habría utilizado para asesinar al activista ultraconservador Charlie Kirk en Utah y cuentan ya con una imagen nítida del tirador, aunque este sigue en paradero desconocido.

Kirk, de 31 años, era una de las personalidades mediáticas conservadoras más destacadas de Estados Unidos, con millones de seguidores en redes sociales y considerado un aliado del actual presidente, Donald Trump, que fue de hecho quien comunicó públicamente el fallecimiento.

Trump, que culpó del asesinato a la retórica de la "izquierda radical", se ha referido a Kirk en un discurso durante un acto en recuerdo de los atentados del 11 de septiembre de 2001, recordándolo como "un gigante de su generación, un campeón de la libertad y una inspiración para millones y millones de personas".

El presidente, que ha compartido "el horror y la pena de muchos estadounidenses", ha anunciado que "pronto" le concederá a Kirk la Medalla Presidencial de la Libertad a título póstumo. "Anunciaremos la fecha de la ceremonia y lo único que puedo garantizar es que habrá una gran multitud", ha señalado.