El ministro de Asuntos Exteriores de Israel, Gideon Saar, ha recriminado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que "animara" a los manifestantes propalestinos antes de la cancelación de la última etapa de La Vuelta Ciclista, que considera una "vergüenza" para España.

"Hace unos días, el presidente del Gobierno español lamentó no tener una bomba atómica para detener a Israel. Hoy, animó a los manifestantes a salir a la calle", ha publicado Saar en su cuenta en la red social X.

"¡Vergüenza para España!", declara el ministro israelí

El jefe de la diplomacia israelí ha argumentado que "la turba propalestina escuchó los mensajes incitadores y atacó La Vuelta ciclista". "Se ha cancelado el evento deportivo que siempre había sido motivo de orgullo para España. Sánchez y su Gobierno: ¡vergüenza para España!", ha concluido.

La última etapa de La Vuelta, que terminaba en Madrid, ha sido cancelada después de que manifestantes propalestinos irrumpieran en el recorrido para protestar por la presencia del equipo Israel-Premier Tech y denunciar la ofensiva militar israelí en la Franja de Gaza".

La cancelación de la Vuelta Ciclista

La organización de la Vuelta Ciclista a España 2025 ha cancelado este domingo su 21ª y última etapa debido a las multitudinarias protestas propalestinas durante el recorrido previsto por el centro de Madrid, quedando anulada también la ceremonia de premiación junto a la Fuente de Cibeles.

Así, policías antidisturbios realizaron cargas tras el lanzamiento de vallas de contención y botellas en la meta de esta etapa a su paso por la capital. En el Paseo del Prado, cerca de Atocha, aumentó la tensión mientras el pelotón de La Vuelta intentaba seguir por la ciudad.

Las protestas palestinas en el centro de Madrid

Otros manifestantes invadieron zonas del recorrido y esos incidentes provocaron que los ciclistas se parasen tras haber pasado por el Templo de Debod. Aunque el pelotón reanudó su marcha después de unos minutos, la carrera quedó neutralizada y se dio por terminada a los pocos metros.

Ante esta situación, la organización de La Vuelta canceló todo y los corredores se bajaron de las bicicletas para subirse a los coches de sus equipos. La organización ya había anunciado en torno a las 17.30 horas, una hora antes de los altercados, un cambio de recorrido en la etapa y que no había sido comunicado previamente.

Se cancela la ceremonia del podio

La ceremonia del podio de la Vuelta Ciclista a España 2025 ha sido cancelada tras haberse suspendido su 21ª y última etapa en Madrid, debido a las multitudinarias protestas propalestinas realizadas durante el recorrido previsto por el centro de la capital.

"La etapa 21 de La Vuelta finaliza por motivos de seguridad. No habrá ceremonia protocolaria de podio", indicó la organización del certamen a través de un mensaje en la red social X, recogido por Europa Press.

Las manifestaciones propalestinas en Madrid

En concreto, se había evitado el paso por el centro de Alcobendas y los deportistas habían ido por una variante. No en vano, muchos manifestantes propalestinos ya habían ocupado el recorrido en varios puntos y la Policía había tenido que cargar contra ellos.

La Vuelta iba a zanjar este domingo en Madrid una 90ª edición marcada por las protestas contra el "genocidio" en Gaza a raíz de la presencia del equipo Israel-Premier Tech, actos de denuncia que se han saldado con una veintena de detenidos por desórdenes públicos en las etapas previas.