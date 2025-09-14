Al menos 15 muertos tras un choque múltiple en el estado mexicano de Yucatán

Según las primeras informaciones, un camión cargado de cervezas impactó el autobús y este a otro vehículo

Yucatán, MéxicoAl menos 15 personas fallecieron y otras dos quedaron lesionadas tras un choque múltiple en el estado mexicano de Yucatán (sureste), según informaron este sábado las autoridades locales.

La Secretaría de Seguridad Pública (SSP) del Gobierno de Yucatán informó que el accidente se registró esta tarde en el kilómetro 127 de la carretera federal Mérida-Campeche, en el tramo Chocholá-Kopomá. La dependencia detalló que la colisión involucró un camión de carga, un vehículo particular y un vehículo de transporte público.

Un camión chocó contra un autobús

"En el lugar se confirmaron 15 personas fallecidas, entre ellas el conductor del tractocamión que permanecía a bordo de la unidad y una persona más calcinada en el interior del taxi colectivo", detalló la SSP. Además, dos personas resultaron lesionadas y fueron atendidas en el sitio por paramédicos, apuntó.

Según los primeros reportes, un camión cargado de cervezas impactó el vehículo de transporte público y este a otro vehículo.

Medios locales señalaron que el taxi transportaba a trabajadores de la construcción, desde Mérida, capital de Yucatán, hacia distintas zonas rurales. Los reportes indican que el colectivo salió de la vía, se volcó y posteriormente se incendió, dejando varias personas prensadas en su interior.

15 muertos en la brutal colisión

Imágenes en redes sociales muestran un vehículo envuelto en fuego y varias personas tendidas en el suelo a su alrededor. Según los reportes, los heridos se encuentran en condición grave.

Al sitio se movilizaron unidades de bomberos y ambulancias para atender a las víctimas, trasladar a los heridos y controlar el riesgo en la zona que permanece resguardada por agentes de la Guardia Nacional, de acuerdo con la SSP.

Las autoridades aún no han confirmado la causa de los hechos, sin embargo, exhortaron a la ciudadanía a extremar precauciones en las carreteras federales y respetar los límites de velocidad. "Se trata de un hecho lamentable que refleja la importancia de la prevención vial", expuso la SSP.

Por su parte, el gobernador de Yucatán, Joaquín Díaz Mena, confirmó los 15 fallecimientos y externó sus condolencias a las familias de las víctimas.

"Expresamos nuestra solidaridad y acompañamiento a las familias afectadas en este doloroso momento", indicó Díaz Mena en un mensaje en su cuenta de X.