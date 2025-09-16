El presidente de Estados Unidos "asediará" barrios con presión policial con la implementación de las leyes sobre inmigración

Donald Trump moviliza a la Guardia Nacional en Washington para "liberar" la capital de la delincuencia callejera

La Guardia Nacional y agentes del FBI, la agencia de lucha contra el narcotráfico (DEA) y el ICE llegarán a Memphis en el plan impulsado por Donald Trump contra la delincuencia, pero también centrado en "hacer cumplir la ley federal de inmigración". El presidente de Estados Unidos ha firmado la orden que autoriza en envío de una "Fuerza Especial de Seguridad" con el argumento de "erradicar la delincuencia callejera y violenta", los mismos argumentos que usó para sustituir la autoridad del Estado de California.

"El secretario de Guerra, Pete Hegseth, solicitará al gobernador de Tennessee, Bill Lee, (...) que ponga a disposición unidades de la Guardia Nacional de Tennessee para apoyar las operaciones de seguridad pública y aplicación de la ley en Memphis", según el documento difundido por la Casa Blanca en el que ordena el despliegue de fuerzas federales en ciudades que Trump considera necesario intervenir.

El presidente estadounidense ha asegurado que este despliegue será "en la cantidad y por el tiempo que el Gobernador considere necesario", el texto subraya que la fiscal general, Pam Bondi, y la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, "solicitarán el apoyo de la Guardia Nacional que sea necesario y apropiado", mientras que Hegseth "queda autorizado a (...) autorizar la movilización y el entrenamiento de más personal de la Guardia Nacional".

En el memorando incluye la creación de una "Fuerza Especial de Seguridad de Memphis" con el objetivo de "erradicar la delincuencia callejera y violenta". Para ello, el documento firmado por Trump prevé estrategias como "una vigilancia policial rigurosa, un procesamiento judicial agresivo, investigaciones complejas, la aplicación de medidas financieras y la saturación a gran escala de los barrios asediados con personal policial".

El objetivo de intervenir Memphis: centrado en "hacer cumplir la ley federal de inmigración"

Esta nueva fuerza será responsable de "hacer cumplir la ley federal de inmigración", entre otras tareas que incluyen "coordinar la aplicación estricta de las leyes aplicables en materia de calidad de vida, molestias y seguridad pública" y donde el texto cita también "disturbios y manifestaciones no permitidos"

Este destacamento, que informará al inquilino de la Casa Blanca a través de su asesor Stephen Miller, incluirá, según el texto, a representantes de múltiples departamentos, como el Tesoro, Defensa, Justicia o Seguridad Nacional, así como del FBI y la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA, por sus siglas en inglés), y "podrá, dentro de los límites legales, requerir asistencia operacional y coordinación" por parte de las autoridades de Memphis, Tennessee, Arkansas y Mississipi, entre otros.

Donald Trump ha firmado este memorando en el Despacho Oval, donde ha afirmado que este despliegue "será una réplica de nuestros extraordinariamente exitosos esfuerzos aquí", en Washington, y ha declarado que Chicago sería la siguiente ciudad en la que su Gobierno llevará a cabo una operación similar.

Este despliegue sigue a los de la capital del país y la de California, Los Ángeles, que un juez federal del estado declaró ilegal por violar una ley del siglo XIX, conocida como Posse Comitatus, que prohíbe el despliegue de fuerzas militares en suelo estadounidense para cuestiones internas de seguridad.

Con todo, Trump advirtió a principios de septiembre que la Guardia Nacional podría intervenir también en Baltimore, en el estado de Maryland, así como en Nueva Orleans, en el estado de Luisiana.