Familiares de Jeffrey Epstein dieron una copia de un libro que incluye un dibujo de carácter sexual y una nota aparentemente firmada por el presidente Trump como regalo

Donald Trump demanda a 'The Wall Street Journal' por una supuesta carta "obscena" que habría mandado a Jeffrey Epstein

Trump había hecho de todo para evitar la publicación del dibujo con una mujer desnuda que se le atribuye como regalo a Jeffrey Epstein. Los los demócratas del Congreso han difundido la imagen que les ha facilitado la familia del millonario, acusado de organizar una red de prostitución con menores que ofrecía a importantes políticos y personajes famosos.

El presidente de Estados Unidos que niega su autoría ha denunciado al Wall Street Journal que denunció la existencia de este diseño, con guiños e insinuaciones. La firma de Trump simula ser el vello púbico de la imagen femenina.

El texto escrito en el interior del dibujo de la silueta de una mujer desnuda simula una conversación entre Trump y su amigo, que se suicidó en una cárcel de Nueva York. En el texto se lee: "Debe haber más en la vida que tenerlo todo. / Donald: Sí, lo hay, pero no te diré qué es. / Jeffrey: Yo tampoco, pues yo también sé que es. / Donald: Tenemos ciertas cosas en común, Jeffrey. / Jeffrey: Es cierto, ahora que lo pienso. / Donald: Los enigmas nunca envejecen, ¿te has fijado? / Jeffrey: De hecho, me quedó claro la última vez que te vi. / Donald: Un amigo es algo maravilloso. Feliz cumpleaños, y que cada día sea otro secreto maravilloso. Donald J. Trump".

El congresista demócrata de California, Robert García, ha compartido el dibujo en su cuenta en X. con un texto a modo de presentación: "AQUÍ ESTÁ: Recibimos la nota de cumpleaños de Trump a Jeffrey Epstein, que el presidente afirmó que no existe. Trump habla de un 'secreto maravilloso' que ambos compartieron. ¿Qué oculta? ¡Publiquen los archivos!", ha reclamado García.

El texto es el guion de una conversación ficticia entre Trump y Epstein e incluye una firma manuscrita que pone «Donald» y es muy similar a la rúbrica del presidente estadounidense.

El Gobierno Trump niega la autoría del dibujo a Jeffrey Epstein

El contenido del dibujo ya fue adelantado este verano por el diario The Wall Street Journal, al que Trump ha llevado, junto a sus empresas matrices y a los periodistas que firmaron la información, a los tribunales por difamación y pide una indemnización no inferior a 10.000 millones de dólares.

El vicejefe de Gabinete del Gobierno Trump, Taylor Budowich, ha compartido también el dibujo acompañado de varias firmas del actual inquilino de la Casa Blanca para argumentar que se trata de un documento falso, pero sin duda, el tema Epstein y su amistad con el presidente preocupa a los republicanos.

La transferencia de documentos del llamado archivo Epstein al Congreso estadounidense llega después de semanas de intensa agitación entre las bases de seguidores del presidente Donald Trump después de que en julio el Departamento de Justicia afirmara que no se iba a publicar más información sobre el pederasta neoyorquino, que se suicidó en 2019.

Esto incendió a las bases MAGA (siglas de «Hacer grande a EE.UU. de nuevo»), que consideran válidas las teorías -a las que el propio Trump ha dado pábulo- que aseguran que entre las listas de clientes de Epstein había figuras poderosas del ámbito económico y político.