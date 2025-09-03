Los demócratas aseguran que la mayoría de los archivos, a los que en un inicio Trump se oponía revelar, ya se habían hecho públicos con anterioridad

Musk acusa a Trump de aparecer en archivos no publicados de Epstein

Compartir







El Congreso de Estados Unidos ha publicado este martes más de 33.000 páginas de archivos relacionados con Jeffrey Epstein, acusado de delitos sexuales a través de una supuesta red en la que participaban políticos y personajes públicos. El propio Donald Trump ha sido acusado de estar en la supuesta lista de clientes VIP que acudía a los encuentros que organizaba Epstein, un tema que la Casa Blanca ha tratado de esquivar.

PUEDE INTERESARTE El Gobierno de EEUU publica el interrogatorio de la expareja de Epstein en el que negó una lista de clientes

El Comité de Supervisión y Reforma de la Cámara de Representantes ha difundido un lote de archivos, no así el total de los documentos relacionados con el millonario, acusado de tráfico sexual, que incluye 33.295 páginas de material proporcionado el mes pasado por la cartera ministerial, a petición de su presidente, James Comer, republicano por el estado de Kentucky, en cumplimiento de una moción anterior liderada por el Partido Demócrata.

El material incluye documentos judiciales, vídeos desde el exterior de la celda de Epstein y de su casa en Florida, y archivos de audio del interrogatorio del fiscal Todd Blanche a su socia y expareja, Ghislaine Maxwell, según ha indicado el diario 'The Hill', pero la mayoría ya se habían hecho públicos con anterioridad, han denunciado desde la bancada demócrata.

El presidente de de la Cámara de Representantes, el republicano Mike Johnson, ha subrayado que "ya se han recopilado 34.000 documentos de Epstein" y ha asegurado que "no nos detendremos ahí".

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Informativos Telecinco para enterarte de todo! Newsletter de Informativos Telecinco ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

"Este es el principio, no el fin, y los estamos revisando con mucho cuidado, porque tenemos dos objetivos principales: queremos que se haga justicia a todas las personas involucradas en los males de Epstein y su encubrimiento, pero también queremos asegurarnos de proteger a las víctimas inocentes", ha explicado.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Trump solicitó dar carpetazo a la investigación sobre el caso Jeffrey Epstein

Tras varios cambios de opinión del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, acerca de la publicación de documentos relacionados con la investigación de Jeffrey Epstein --al ser acusado por parte del movimiento MAGA ('Make America Great Again') de falta de transparencia--, el Departamento sacó a la luz hace días el interrogatorio de Maxwell que cuenta con casi 400 páginas de trascripción.

Toda la actualidad de Informativos Telecinco en Google News

El propio presidente Trump solicitó dar carpetazo a esta investigación en lo que ha considerado en distintas ocasiones como un intento de desestabilizar al Gobierno. Sin embargo, ha tenido presiones en sus filas para publicar más datos y documentos de este caso.

Epstein fue arrestado en julio de 2019 por cargos de abuso sexual y tráfico de decenas de niñas a principios de los años 2000. Este millonario, quien llegó incluso a codearse en algún momento con personalidades como el príncipe Andrés de Inglaterra --el hijo de Isabel II--, Bill Clinton o Donald Trump, fue descubierto ahorcado en su celda.