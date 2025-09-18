Iñaki Aguado Europa Press 18 SEP 2025 - 21:49h.

En la rueda de prensa tras reunirse con el canciller alemán, Friedrich Merz, Sánchez ha reiterado su condena del atentado de Hamás

Las diferencias de Sánchez y Merz sobre el conflicto en Gaza: del reconocimiento de Palestina a "estar del lado de Israel"

Compartir







El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha defendido este jueves que el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, ha emprendido una "estrategia profundamente equivocada" y ha esgrimido que, por la experiencia que tiene España, al terrorismo no se le vence con un "ataque indiscriminado" a la población civil como el que se está produciendo en Gaza.

En la rueda de prensa tras reunirse con el canciller alemán, Friedrich Merz, Sánchez ha reiterado su condena del atentado de Hamás contra Israel del 7 de octubre de 2023 y la exigencia de la liberación de todos los rehenes en manos aún del grupo terrorista, además de recalcar que "el pueblo de España es un pueblo amigo del pueblo de Israel".

Dicho esto, y como un país que sufrió el terrorismo de ETA y también el mayor atentado yihadista en suelo europeo el 11-M, ha reivindicado que "sabemos cómo vencer al terrorismo". "Y desde luego no se le vence como está haciendo Israel, haciendo un ataque indiscriminado sobre la población civil, con más de 60.000 muertos", ha subrayado.

"El resultado de todo ello no va a ser solamente una Israel más aislada, sino también una Israel más insegura"

"El resultado de todo ello no va a ser solamente una Israel más aislada, sino también una Israel más insegura y, por supuesto, una región mucho más insegura de lo que ya era antes de este terrible atentado de Hamás hace dos años", ha advertido.

De ahí el que haya defendido la importancia de trasladar al Gobierno de Benjamin Netanyahu que "su estrategia está profundamente equivocada, porque no está garantizando la seguridad de sus conciudadanos y porque está agravando la situación, no solamente para con el pueblo palestino, sino también para el conjunto de la región".

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Informativos Telecinco para enterarte de todo! Newsletter de Informativos Telecinco ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

Tal y como ha informado el periodista Iñaki Aguado desde Moncloa, "la tibieza del canciller alemán contrasta enormemente con la narrativa y las sanciones de Pedro Sánchez". "La voluntad de ambos, la voluntad que manifiestan ambos, es la de fortalecer la unidad europea en un contexto de enorme complejidad que no hace más que poner trabas a esa unidad europea".

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Mertz ha asegurado en la rueda de prensa que están del lado de Israel, lo que no quiere decir que compartan todas las decisiones del Gobierno de Netanyahu, mientras que Pedro Sánchez dice que hay que trasladar a Israel, que su estrategia es equivocada.

Toda la actualidad de Informativos Telecinco en Google News

Sánchez pide a Merz que apoye el catalán en la UE y este propone traducción por inteligencia artificial

Otro de los asuntos tratados en la reunión ha sido la oficialidad de lenguas como el catalán, el gallego o el euskera en la UE. En este sentido, Sánchez ha pedido apoyo al canciller alemán Friedrich Merz a la oficialidad del catalán en la Unión Europea y este se ha mostrado comprensivo aunque dice que "tendrán que ver" como se resuelve. Además, ha apuntado a una posible solución basada en la traducción mediante inteligencia artificial, aunque es consciente de que el desarrollo de esta tecnología todavía llevará tiempo.

Ambos han confirmado que han abordado el asunto, una de las exigencias de Junts para apoyar al Gobierno de Sánchez.

El jefe del Ejecutivo ha señalado que trasladó a Merz su posición a favor de la oficialidad del catalán y el resto de lenguas cooficiales en la UE, que necesita la unanimidad de todos los estados miembros para salir adelante, según ha recordado.

"Es verdad que llevamos 40 años esperando este momento y espero que podamos lograrlo en un futuro no muy lejano", ha señalado Sánchez.

De su lado Merz ha asegurado que conoce la posición española, aunque también es consciente de lo complicado que es el servicio de traducción de idiomas en la UE. "Cada lengua añadida multiplica la necesidad de traducciones", ha subrayado el canciller, que en el pasado ejerció como eurodiputado y conoce el sistema de primera mano.

"Creo que a medio plazo podría haber una muy buena solución porque gracias a la inteligencia artificial ya no necesitaremos a intérpretes. Vamos a poder entender y poder hablar en todos los idiomas de la Unión Europea, aunque todavía pasará un poco de tiempo", ha indicado a continuación.

Asimismo, ha añadido que entiende bien el interés de Sánchez "respecto a los desafíos lingüisticos" en España y sabe que las distintas lenguas cooficiales "son idiomas muy distintos que no se entienden todas entre sí". "Así que entiendo muy bien este interés. Cómo resolverlo, ya lo tendremos que ver", ha zanjado.

Merz elogia el esfuerzo de España en defensa pero afirma que todos deberán gastar más

El canciller alemán Friedrich Merz ha elogiado el incremento del presupuesto militar de España, aunque ha advertido de que todos tendrán que hacer "esfuerzos mayores" para aumentar las capacidades de defensa, después de que el presidente Pedro Sánchez se negase a alcanzar el 5% en inversión en defensa que firmaron el resto de aliados de la OTAN.

Merz ha visitado este jueves a Sánchez en La Moncloa, y en una rueda de prensa conjunta ha señalado que conoce los datos de España, que ha pasado "por un proceso de recuperación impresionante con respecto a su presupuesto militar".

El dirigente alemán ha hecho estas declaraciones al ser interrogado sobre si a Alemania le molestaba la posición adoptada por España, de quedarse en el 2% en lugar de comprometerse a invertir el 5% del PIB en defensa como se acordó en la cumbre de la OTAN de La Haya (Países Bajos) el pasado mes de junio.

"Todos estamos muy lejos del 5%, habíamos quedado en el 3,5% para el gasto militar, propiamente dicho, y todos nos tenemos que acercar a eso", ha señalado a continuación, haciendo hincapié en que valoran el esfuerzo y compromiso del Gobierno de España.

No obstante, ha añadido que en el futuro "hará falta todavía más" y todos los países tendrán que hacer "esfuerzos más grandes". De su lado, Sánchez ha señalado que no es un tema que hayan tratado en profundidad en esta ocasión, aunque Merz conoce la posición española. En este sentido ha reiterado que su Gobierno aumentó el nivel de inversión en defensa desde el 0,9% del PIB en que se lo dejó la anterior administración del Partido Popular hasta el 2% que alcanzará este año.

"Por tanto, si ha habido un Gobierno que ha cumplido con acuerdos anteriores de otras administraciones y que está cumpliendo con su responsabilidad, con su obligación, de aportar a la seguridad común, es este", ha subrayado.

Proyecto de caza europeo

En la misma línea ha defendido el compromiso de España como "socio fiable" en el flanco este de Europa con tropas, capacidades militares y también ante la llamada del secretario general de la OTAN respecto a los incidentes con drones rusos en Polonia. En este sentido, ha reiterado su predisposición a ayudar y participar en la nueva misión de la Alianza Atlántica.

Por otro lado, Sánchez y Merz han sido interrogados sobre la situación del programa FCAS (Futuro Sistema Áereo de Combate) para construir un caza europeo en el que participan España, Francia y Alemania, que se encuentra bloqueado por la intención de París de liderarlo en solitario.

Merz ha señalado que Alemania y España están hablando con el Gobierno francés y quieren una solución "antes de final de año". "Hay un acuerdo entre Francia, Alemania y España sobre este proyecto. Los dos sabemos que necesitamos este tipo de proyecto pero no podemos seguir como se está haciendo ahora", ha señalado el alemán.

Sánchez ha suscrito las palabras de su homólogo y ha asegurado que el interés de España en este proyecto es "genuino y total" aunque con las condiciones que habían prefijado los tres países. A su juicio, este es un ejemplo de la "Europa de la defensa" y espera que puedan ponerlo en marcha lo antes posible. "Desde luego el compromiso de España es total", ha reiterado.

Por último, Sánchez ha sido interrogado sobre la posibilidad de enviar baterías antiaéreas Patriot para contribuir a la defensa de Ucrania y ha indicado que España ya ha enviado capacidades antiaéreas a Kiev aunque no las de tipo Patriot, que tiene desplegadas en Turquía y también para proteger el flanco sur.