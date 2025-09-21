Las imágenes del funeral de Charlie Kirk

Funeral de Charlie Kirk: las imágenes del multitudinario homenaje al activista conservador
El funeral de Charlie Kirk se celebra este domingo en el Estadio State Farm de Glendale
El senado de EEUU declara el Día Nacional de Charlie Kirk el próximo 14 de octubre, fecha de su cumpleaños
El funeral de Charlie Kirk se celebra este domingo con la presencia de Donald Trump y otros miembros de su Gobierno en un tenso ambiente político, en el que los seguidores del activista ultraconservador buscan ensalzar su legado como defensor de la libertad de expresión, mientras la Administración intensifica a su vez esfuerzos para acallar voces opositoras.
La ceremonia tiene lugar en el Estadio State Farm de Glendale, Arizona, y además de a Trump, que dará un discurso, acuden el vicepresidente estadounidense, JD Vance, o a Erika Kirk, viuda de Kirk y nueva directora ejecutiva de Turning Point, la organización que él fundó.
Kirk, de 31 años, se consolidó como una de las figuras más visibles del conservadurismo estadounidense tras fundar a los 18 Turning Point, ONG dedicada a promover entre estudiantes los principios de libertad, mercado libre y gobierno limitado.
También los valores cristianos extremos, incluido el creacionismo, o el nacionalismo blanco, pues defendía la idea del «gran reemplazo».