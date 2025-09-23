Los cuerpos estaban entre el armario de la habitación y el ático de la vivienda envueltos en toallas y dentro de bolsas de plástico

Macabro hallazgo en una vivienda de Cadogan, en el condado de Armstrong, en Pensilvania (EEUU). Los habitantes del municipio están conmocionados. Las autoridades han encontrado los cuerpos sin vida de cuatro bebés en una vivienda. Jessica Marie Mauthe, de 39 años, ha sido detenida por los hechos y permanece en prisión sin fianza. Está acusada de homicidio criminal y otros ocho cargos.

El 13 de septiembre, Brent Flanigan, el propietario de la casa en la que vivía Jessica Maria Mauthe, alertó a las autoridades al detectar un fuerte olor proveniente del interior del inmueble.

Flanigan había desalojado poco antes a su inquilina porque llevaba varios meses sin pagarle el alquiler y fue entonces cuando detectó el mal olor, que le llevó a inspeccionar la casa en detalle y dio con el origen, una bolsa en la que encontró toallas y algo en descomposición.

Los cuatro cuerpos estaban en el armario y en el ático

Cuando se personaron las autoridades en el lugar, hallaron los cadáveres de cuatro bebés. Estaban entre el armario de la habitación y el ático de la vivienda envueltos en toallas y dentro de bolsas de plástico.

La mujer habría confesado que escondió los cuerpos de los recién nacidos tras dar a luz en el propio hogar, según la denuncia penal a la que ha tenido acceso ‘CBS-News’.

Las autoridades han podido determinar que los nacimientos se habían producido en un periodo de seis años. Durante este tiempo, la mujer ocultó los cuerpos en bolsas de plástico que escondió en el interior de la vivienda.

Los cadáveres han sido trasladados a la Oficina del Forense del Condado de Indiana, donde se les ha practicado las autopsias, mientras la investigación continúa abierta.

Jessica Marie Mauthe permanece desde el 18 de septiembre en prisión sin fianza en la Cárcel del Condado de Armstrong. Está acusada de homicidio criminal y otros ocho cargos.