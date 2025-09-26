Dos aviones de combate húngaros encuadrados en la misión de policía aérea del Báltico tuvieron que activarse ante los cazas rusos

Las reglas de enfrentamiento de la OTAN ante las violaciones del espacio aéreo en Europa

La misión de vigilancia aérea de la OTAN en Lituania ha tenido que intervenir este jueves ante la presencia de cinco cazas rusos que volaban cerca del espacio aéreo aliado, según ha informado la Alianza Atlántica. El nuevo episodio llega después de las numerosas incursiones rusas con drones y aeronaves en el espacio aéreo de Polonia, Estonia y Rumania o los incidentes con drones en varios aeropuertos de Dinamarca.

Dos aviones de combate húngaros de la misión de policía aérea del Baltico tuvieron que activarse y despegar desde la base de Siauliai, en la que también hay contingente español, para interceptar cinco cazas, tres Mig-31, un Su-30 y un Su35 que se encontraban próximos al espacio aéreo de Lituania.

La organización militar no ha dado más detalles sobre el episodio, aunque sí ha querido destacar que la intervención de Hungría evidencia el compromiso de la alianza con la defensa de los bálticos y el flanco este.

Rusia viola de forma reiterada el espacio aéreo europeo

Este tipo de operaciones suelen ser habituales en la zona del mar Báltico y en el mar Negro, si bien en las últimas semanas se han producido varios incidentes con aeronaves y drones rusos que directamente han violado el espacio aéreo de países de la OTAN, el caso mas grave se produjo en Estonia donde tres cazas rusos Mig-31 permanecieron 12 minutos en territorio aliado.

El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, ha defendido la actuación de la OTAN ante el incidente en Estonia, en el que los cazas rusos fueron escoltados por parte de medios italianos, suecos y finlandeses, asegurando que estas aeronaves no representaban una amenaza directa para la seguridad aliada.

De todos modos, el caso ha abierto el debate sobre si la OTAN debe derribar todas las aeronaves que invadan su espacio aéreo, después de que Polonia haya avisado que actuará sin miramientos. Rutte abrió la puerta a derribar aviones rusos "si es necesario", pero matizó que estas acciones siguen una serie de protocolos y evaluaciones por lo que "no significa que siempre derribaremos inmediatamente un avión".