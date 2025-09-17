Brueckner ha salido de la cárcel de Sehnde, en el norte de Alemania, en la parte trasera de un coche

El sospechoso del caso Madeleine, Christian Brueckner, rechaza ser entrevistado por la Policía de Londres antes de salir de prisión

Compartir







El principal sospechoso de la desaparición de la pequeña Madeleine McCann, el alemán Christian Brueckner, ha sido puesto en libertad tras cumplir una condena de siete años por agresión sexual.

Brueckner ha salido de la cárcel de Sehnde, en el norte de Alemania, este miércoles por la mañana en la parte trasera de un coche y oculto bajo una chaqueta, como recoge The Telegraph.

El alemán fue condenado a siete años de cárcel por la violación en 2005 de una mujer de 72 años en el complejo turístico de Praia da Luz, en el Algarve, cerca de la zona donde se vio a la pequeña Madeleine por última vez.

PUEDE INTERESARTE La Policía centra la búsqueda de Madeleine McCann en unas ruinas: una excavadora y un georradar escanean hasta 10 metros de profundidad

Se negó a ser entrevistado por la Policía Metropolitana de Londres

Días antes de ser puesto en libertad Christian Brueckner se negó a ser entrevistado por la Policía Metropolitana de Londres. El responsable a cargo de la investigación en Reino Unido, Mark Cranwell, ha aclarado que, pese a ello, seguirán con la investigación contra Brueckner.

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Informativos Telecinco para enterarte de todo! Newsletter de Informativos Telecinco ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

Esto se produce después de que una corte de Brunswick absolviera en octubre de 2024 por falta de pruebas a Brueckner de otras tres violaciones y dos casos de abusos sexuales a menores en Portugal que habrían tenido lugar entre los años 2000 y 2017, si bien esto no guarda relación con la desaparición de la menor.

Brueckner, de 49 años, sigue siendo el principal sospechoso del caso de Madeleine, que desapareció hace más de 15 años mientras se encontraba de vacaciones en un apartamento en Praia da Luz junto a sus padres y sus hermanos gemelos.