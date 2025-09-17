Un nuevo documental sobre le caso Madeleine plantea cuatro misterios cruciales

Christian Brueckner, el principal sospechoso de la desaparición de Madeleine McCann, queda en libertad

Maddie McCann desapareció hace 18 años del apartamento en el que dormía junto a sus hermanos gemelos de dos años mientras sus padres cenaban fuera con unos amigos en el complejo turístico en el que pasaban unas vacaciones familiares en Praia da Luz, Portugal.

Rápidamente su caso dio la vuelta al mundo, y en las casi dos décadas que han pasado desde entonces han proliferado los documentales, series y pódcast que destripan la desaparición de la menor, pero las preguntas sin respuesta continúan.

El principal sospechoso del secuestro y asesinato de McCann es Christian Brueckner, un alemán de 49 años, y a pesar de que todavía no ha sido acusado formalmente a falta de pruebas suficientes, la investigación se centra en los pasos que dio en su periplo por el Algarve portugués.

La reciente puesta en libertad de Brueckner tras pasar siete años en prisión por agresión sexual deja en entredicho la investigación que tiene más preguntas que respuestas.

Un nuevo documental de ITV, ‘Madeleine McCann: Searching For The Prime Suspect’ plantea cuatro misterios cruciales que siguen sin resolverse en torno a la investigación.

¿Quién era la persona que llevaba a una niña en pijama?

Una pareja que se encontraba en la zona donde desapareció Maddie declararon que aquella noche vieron a un hombre llevando a una niña en pijama.

Tras hacerse público el caso y con la gran repercusión que tuvo nadie supo nunca quién era ese hombre.

¿Por qué tardaron 13 años en convertir a Bruecker en sospechoso?

Con un largo historial de delincuencia sexual y viviendo a solo cuatro minutos en coche de donde desapareció Maddie, Christian Brueckner se convirió en principal sospechoso del caso 13 años después del suceso.

No fue hasta 2025 que la policía realizó un amplio registro de la granja en la que se alojaba aquel 2007.

¿Por qué abandonó en 2007 Brueckner Portugal?

Christian Brueckner tenía una vida itinerante entre Alemania, Portugal y otros países donde delinquía, pero en 2007 el sospechoso abandonó el país luso y no volvió hasta nueve años después, según recoge The Mirror.

La policía lusa pasó por alto importantes pistas

Las autoridades lusas desconocían el pasado delictivo de Brueckner un grave error que hizo que no le investigasen ni se le relacionase con la desaparición de la niña británica.

En 2017, Brueckner fue condenado en Alemania por otro caso de abuso sexual infantil y posesión de imágenes indecentes