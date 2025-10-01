Así reprime Marruecos el descontento de la Generación Z: una furgoneta arrolla a los manifestantes
Las imágenes de las represiones logran esquivar la censura y saltan a las redes sociales
La ‘Generación Z’ moviliza Marruecos: la muerte de varias embarazadas en un hospital fue el detonante del estallido
RabatEl descontento de la Generación Z en Marruecos va a más, con graves incidentes. El peor ha sido el atropello de un furgón policial a un manifestante en la ciudad de Oujda. El régimen de Mohamed VI está reprimiendo las protestas que noche tras noche lleva a jóvenes a la calle para pedir mejoras sociales y educativas, como cuenta en el vídeo Beatriz Mesa.
Amnistía Internacional (AI) alertó sobre la detención de “cientos de manifestantes” en los últimos días en Rabat y otras ciudades marroquíes, donde se han sucedido protestas juveniles que exigen respuestas urgentes en materia de sanidad, educación y empleo.
La organización advirtió en su página en X que las autoridades marroquíes han respondido a las manifestaciones con detenciones masivas y uso de la fuerza, documentado en videos publicados en redes sociales, donde se observa a policías dispersando a multitudes pacíficas y a veces realizando arrestos violentos.
Reclama al Gobierno marroquí que garantice el respeto al derecho a la protesta, exija la liberación "inmediata e incondicional" de todos los detenidos por ejercer su derecho a la reunión pacífica, cumpliendo sus compromisos según el derecho internacional.
Con nuevas protestas anunciadas para los próximos días, la ONG instó a las autoridades a atender las reivindicaciones de las manifestaciones, y a actuar con máxima moderación, evitando el uso ilegal o excesivo de la fuerza.
Protestas prohibidas
Las autoridades marroquíes prohibieron estas manifestaciones convocadas desde el pasado sábado por un grupo que se autodenomina ‘GENZ212’ (en mención a la generación Z), y llevaron a cabo numerosas detenciones entre los participantes, aunque la mayoría de los detenidos son puestos en libertad.
La ONU reivindica libertad de expresión
Por su parte, la ONU reivindicó los derechos a la libertad de expresión y a la protesta pacífica en Marruecos ante las manifestaciones juveniles que sacuden al país desde hace cuatro días y que este martes se saldaron con decenas de detenidos.
“Sobre Marruecos, queremos asegurarnos de que el derecho de todos a la libertad de expresión y a la protesta pacífica se respetan por completo”, dijo el portavoz de la Secretaría General, Farhan Haq, preguntado por los disturbios en el país africano.