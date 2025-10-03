Otras tres personas han sido detenidos en conexión con lo sucedido: las autoridades afirman que Al Shamie no estaba en los registros de prevención antiterrorista

Ataque a una sinagoga a las afueras de Mánchester: "Tres muertos, incluyendo el atacante", tras un atropello y un apuñalamiento

La Policía británica investiga como un atentado terrorista el atropello múltiple contra una sinagoga en Mánchester, donde un hombre, –identificado como Jihad al Shamie–, irrumpía primero con su vehículo arrollando a una multitud y la emprendía después acuchillando a varias personas y matando a dos de ellas antes de ser abatido por las autoridades.

Todo ocurrió en torno a las 9:31 horas (hora local), y en plena festividad del Yom Kippur, el día más sagrado para los judíos, por lo que justo en ese momento la sinagoga, –ubicada exactamente en Meddleton Road, en Crumpsall, a unos 4,8 kilómetros del centro de Mánchester–, estaba llena de gente, tanto en su interior como en las inmediaciones.

El ataque de Jihad al Shamie en la sinagoga de Mánchester

En esos momentos, el identificado por las autoridades como autor del ataque, Jihad al Shamie, condujo un vehículo a gran velocidad contra “un amplio grupo de personas”, bajándose después de él para tratar de acuchillar a todos cuantos se cruzaban con él. En esa acción, que ya se investiga como atentado, se cobró la vida de dos personas, al tiempo en que alcanzó a varias más, dejando “tres heridos graves”, según ha precisado la Policía de Mánchester.

Desatando el pánico en el lugar, las autoridades consiguieron llegar rápido a la zona y, en medio de los gritos de la muchedumbre, con algunos testigos advirtiendo incluso que el atacante llevaba lo que parecía un cinturón explosivo, se enfrentaron a él.

Gritando también para que todos se alejasen del lugar, los agentes abrieron fuego contra el agresor, que tras intentar levantarse del suelo malherido, volvió a recibir un disparo letal que acabó con su vida, dejando “tres muertos” en la escena, con él incluido.

¿Quién era Jihad al Shamie y qué se sabe de él?

Según han precisado las autoridades, Jihad al Shamie, a quien se atribuye la autoría de los hechos, era un hombre de 35 años de origen sirio. Llegó a Reino Unido siendo un niño y en 2006 consiguió la ciudadanía británica.

De acuerdo con la información brindada por la brigada del grupo de Antiterrorismo de la Policía, su nombre no aparecía en ningún registro del programa de prevención gubernamental contra el terrorismo, por lo que si llevaba tiempo o no preparando un ataque así… había permanecido ‘fuera del radar’.

Lo que se sabe ahora es que su atentado, –tal como lo tipifican ya las autoridades–, pudo haber sido aún peor. En su presumible búsqueda de perpetrar una masacre contra la sinagoga judía, un miembro de seguridad y varias personas de la congregación lograron evitar que entrarse en el interior de la sinagoga. De haberlo hecho, temen hoy, el número de víctimas mortales podría ser mucho más elevado.

En ese tiempo, y tras matar ya a dos personas, las autoridades llegaron y le abatieron bajo el temor añadido de que pudiese llevar un dispositivo suicida.

Otras tres personas arrestadas en relación con los hechos

Paralelamente, otras tres personas han sido arrestadas en relación con los hechos. Se trata, concretamente, de dos hombres de en torno a 30 años y una mujer de 60, todos ellos detenidos como sospechosos de la comisión, preparación e instigación de actos terroristas.

La Policía refuerza su presencia en sinagogas

Ante lo sucedido, la Policía ha reforzado su presencia en sinagogas y otros puntos sensibles del país. También en Londres, porque la comunidad judía en la capital británica, al igual que la de Mánchester, es muy numerosa.

Tras lo ocurrido, quienes la conforman aseguran que llevan tiempo viviendo con miedo a que sucediese lo que ha ocurrido ahora; un atentado que está siendo investigado por la rama antiterrorista de la Policía en la sede de Scotland Yard.