La flotilla se encuentra frente a las costas del sur de Sicilia, Italia, y navega hacia Gaza a pesar de conocer lo ocurrido con la 'Global Sumud Flotilla'

Israel intercepta en aguas internacionales el último barco de la flotilla que aún navegaba hacia Gaza

Una segunda flotilla compuesta por nueve naves que zarpó el pasado fin de semana de Italia mantiene su rumbo hacia la Franja de Gaza con intención de romper el bloqueo israelí, pese a la interceptación anoche de la 'Global Sumud Flotilla'.

Nueve veleros que siguen el ejemplo del Madleens y la 'Global Sumud Flotilla'

Esta segunda flotilla está formada por ocho veleros del colectivo ‘Thousand Madleens to Gaza’ que salieron el pasado sábado desde el Catania (sur) y por el barco de pasajeros ‘Conscience’, de la ‘Freedom Flotilla’, que partió de Otranto (sur) con 92 tripulantes, de estos siete españoles.

Actualmente, los veleros se encuentran navegando al sur de la isla griega de Creta mientras que el ‘Conscience’ se halla más retrasado, bordeando la península del Peloponeso, según el rastreador naval que los organizadores han activado para seguir la travesía.

La intención, según confirman a EFE los mismos, es "seguir hacia Gaza para romper el bloqueo" de las autoridades israelíes.

La misión prosigue a pesar de que la pasada noche el ejército de Israel cortó el paso a las 43 naves que formaban parte de la 'Global Sumud Flotilla', que había cruzado el Mediterráneo tras salir de puertos de España, Túnez e Italia.

Además han sido detenidos los activistas que viajaban a bordo para llevarlos al puerto israelí de Ashdod y ser después expulsados.

El ejemplo del velero 'Madleens'

La periodista Camilla Donzelli resumen en The New Arab (artículo citado por Voces del Mundo) el origen de esta nueva flotilla que surge de la interceptación por fuerzas militares israelíes el 9 de junio del velero 'Madleen' cuando intentaba llegar a Gaza para romper el bloqueo y entregar ayuda humanitaria.

Según sus fundadores, la idea partió como “solo una forma de hacer algo” cuando miles de personas comenzaron a expresar su voluntad de actuar tras la creciente crisis humanitaria en Gaza". Vincent, uno de los promotores iniciales, relató que la página creada en pocas horas atrajo multitud de seguidores y que, aunque al principio no había una estructura clara, la energía colectiva permitió formar un equipo de coordinación con Ayoub Ourdane y Nozha Trabelsi, semilla de la conducción del proyecto.

Desde sus inicios, 'Thousand Madleens to Gaza' se define como un movimiento popular, ascendente y descentralizado. Sus promotores insisten en que la fuerza del proyecto reside en una amplia red de activistas que operan de forma autónoma y coordinada, no en una jerarquía centralizada. Se presenta además como una iniciativa civil, no violenta, legal y no partidista, sin afiliaciones gubernamentales, a ONG ni partidos políticos, y con la intención de actuar donde, según sus impulsores, han fallado la diplomacia, las instituciones y el derecho internacional.

El nombre incorpora el término “mil” de manera simbólica: no se trata de esperar a reunir mil embarcaciones, sino de subrayar la importancia de la acción colectiva con un objetivo claro y decidido.

La prioridad inmediata de la iniciativa es humanitaria: crear un corredor que permita entregar ayuda esencial a una población que enfrenta niveles críticos de desnutrición y hambruna. Informes citados por los organizadores alertan que decenas de miles de niños han necesitado tratamiento por desnutrición aguda y que se prevé que cientos de miles podrían alcanzar la fase de “catástrofe” si la situación no cambia, lo que fundamenta el llamado a que organizaciones competentes se unan y acompañen la flotilla con barcos de carga.

A largo plazo, los impulsores sostienen que la acción busca también presionar para el fin del bloqueo y el debate sobre la ocupación israelí y la reconstrucción de los territorios palestinos. Para sus partidarios, la iniciativa forma parte de "un legado de movilizaciones civiles que han desafiado sistemas opresivos y aspira a provocar un impacto más amplio sobre la justicia y la libertad en contextos globales de violencia y explotación".