Los primeros miembros de la Flotilla ya han sido trasladados a la prisión de Ketziot, un gran centro de inmigrantes en el desierto del Neguev. ¿Qué va a pasar con ellos a partir de ahora?

Los casi 500 miembros de la Flotilla de la Libertad detenidos por Israel en aguas internacionales este jueves ya han pasado el control policial, con 600 agentes, organizado por el Gobierno de Israel en el puerto de Asdot.

Los abogados de los ciudadanos españoles detenidos, unos 65, han hablado con nuestro compañero Marcos Méndez y le han contado que están bien de salud y de ánimo. En el puerto les han interrogado.

Están acusados de entrar ilegalmente en Israel por eso - explica Marcos Méndez- los primeros ya han sido trasladados a un gran centro de inmigrantes, la prisión de Ketziot, en el desierto de Neguev.

Esta mañana recibirán asistencia consular. La embajada española ya tiene preparado un equipo para atender a nuestros nacionales.

Cuándo serán deportados

Quienes estén dispuestos a salir del país sin oponer resistencia serán trasladados al Aeropuerto Ben-Gurión para su deportación casi inmediata. Para eso deberán reconocer y firmar que entraron ilegalmente en el país.

Quienes se resistan, serán puestos a disposición de un tribunal especial. En este caso pueden ser retenidos en el país hasta dos meses, nos han explicado los familiares de algunos activistas españoles.

Los miembros de la Flotilla no han logrado abrir el corredor humanitario con Gaza pero si han conseguido volver a poner el foco en la población palestina, que lleva dos años soportando la guerra y el hambre.

Mientras los activistas de la Flotilla están detenidos en Israel, en España y el resto del mundo se suceden las manifestaciones que piden el fin de la guerra.

Solo en España ha habido dos detenidos, 14 agentes heridos y cargas policiales en algunas ciudades.