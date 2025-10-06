Apremia a lograr un acuerdo cuanto antes y avisa a Hamás: si se aferra al poder en Gaza y rechaza las condiciones serán “completamente aniquilados”

Más de 100.000 manifestantes exigen en la ciudad israelí de Tel Aviv un acuerdo para la liberación de los rehenes

Compartir







Donald Trump asegura que “la primera fase” de su propuesta para lograr la paz en la Franja de Gaza “debería completarse esta semana” tras la celebración de “conversaciones muy positivas” durante el fin de semana con representantes de Hamás y los mediadores de Qatar y Egipto, así como con otros países. De hecho, apremia a avanzar en un acuerdo rápido advirtiendo que, de lo contrario, “se producirá un derramamiento de sangre masivo”, advirtiendo a Hamás de que sería “completamente aniquilado”.

"Este fin de semana se han mantenido conversaciones muy positivas con Hamás y países de todo el mundo (árabes, musulmanes y de todos los demás países) para liberar a los rehenes, poner fin a la guerra en Gaza y, aún más importante, lograr por fin la paz en Oriente Próximo, como se busca desde hace tiempo", señalaba el presidente estadounidense en su red social, Truth Social.

Al respecto, ha insistido en que el diálogo "avanza con rapidez" y que "los equipos técnicos" se reúnen hoy en Egipto para ultimar y aclarar los últimos detalles", donde también acuden delegaciones de Hamás e Israel, así como Estados Unidos y Qatar.

Donald Trump insta a alcanzar cuanto antes un acuerdo de paz y avisa a Hamás

"Me han dicho que la primera fase debería completarse esta semana, y les pido a todos que actúen con rapidez. Seguiré de cerca este conflicto centenario", ha reiterado el magnate republicano, quien ha incidido en este sentido en que “el tiempo es crucial”, apremiando a las partes a acelerar el proceso.

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Informativos Telecinco para enterarte de todo! Newsletter de Informativos Telecinco ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

En esa línea, Trump ha advertido: o se alcanza un acuerdo "o se producirá un derramamiento de sangre masivo, algo que nadie quiere ver". Por eso, insta a Hamás a entender que, si decide aferrarse al poder en la Franja de Gaza, se enfrentará a su destrucción.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Israel solo se compromete con una parte del plan de paz para Gaza

Entre tanto, Israel se ha comprometido por el momento a cumplir con una difusa "primera fase" de la propuesta de Donald Trump para Gaza, lo que supondría, –inicialmente y toda vez que se alcance el acuerdo, con Hamás aceptándolo–, la suspensión inmediata de ataques y la liberación de rehenes y canje de prisioneros en un plazo de 72 horas.

Toda la actualidad de Informativos Telecinco en Google News

Según el presidente estadounidense, Israel habría aceptado ya una primera línea de retirada de sus tropas en la Franja de Gaza. Asegura, de hecho, que el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, coincide completamente con él a la hora de detener la campaña de bombardeos del Ejército israelí en Gaza, –algo que aún no ha, según llevan denunciando este fin de semana médicos palestinos–, y en su visión general para lograr un futuro de paz en Oriente Próximo.

Hamás envía una delegación a Egipto

Por su parte, este lunes Hamás ha confirmado que su delegación ha llegado ya a Egipto para abordar las negociaciones indirectas con Israel sobre la propuesta presentada por Trump. Encabezada por el jefe negociador del grupo, Jalil al Haya, tratará "sobre los mecanismos para un alto el fuego, la retirada de las fuerzas de ocupación y un intercambio de prisioneros", según ha recogido el diario palestino 'Filastin'.

El enviado de Hamás participará así en su primera ronda de conversaciones con Israel después de que el Ejército israelí bombardeara el 9 de septiembre a la delegación negociadora de Hamás en Qatar, un suceso que se saldó con la muerte de seis personas --cinco miembros del grupo y un agente qatarí--, si bien los principales negociadores del grupo sobrevivieron al ataque.

Al hilo de este encuentro, y por otra parte, Hamás ha negado las informaciones atribuidas por algunos medios a una fuente del grupo sobre la aceptación de la entrega "gradual" de las armas "bajo supervisión internacional"_ "Confirmamos que estas noticias son falsas e infundadas", señalan, enfatizando que cualquier declaración oficial será emitida directamente por la organización.

En esa misma dirección, y justo antes del inicio de los contactos con Israel este lunes, han desmentido las informaciones que apuntan a "progresos" en las conversaciones, afirmando que "la publicación de estas noticias engañosas busca distorsionar los hechos y generar confusión en la opinión pública"