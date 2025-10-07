La joven de 27 años confiesa que siempre ha visto a su madre someterse a cirugías

La influencer Veronica Apice y su familia volaron a Colombia para realizarse varias operaciones estéticas. Estiramientos faciales, liposucción, reducción de pecho, operación de nariz e incluso una blefaroplastia. Estos son los retoques a los que se sometieron tanto ella como su madre, su padre, y sus tíos. En total, se gastaron más de 58.000 euros.

Según informa ‘People’, las operaciones estéticas están muy normalizadas en la familia de Verónica Apice. La joven de 27 años, que cuenta con 34.000 seguidores en TikTok, confiesa que siempre ha visto a su madre someterse a cirugías, lo que le reforzó la idea de que ella “estaba destinada a esa vida”.

Su primer viaje familiar para realizarse una operación estética fue en 2023

La familia de la joven ya está acostumbrada a los retoques. La madre de Verónica, Damaris Pauline, tiene 65 años y entre sus retoques se encuentra una abdominoplastia y un estiramiento facial. Vincent, el padre de 72 años, también se realizó varios procedimientos en Estados Unidos y América del Sur a lo largo de su vida. En cuanto a su tía Luz, de 63, se hizo un mini estiramiento facial, una lipectomía, un levantamiento de glúteos y un aumento de pecho que después se quitó.

Pero su primer viaje familiar, relacionado con la cirugía estética, lo hicieron en 2023. Todos se sometieron a un estiramiento facial excepto Verónica, que se hizo un aumento de glúteos, un aumento de pecho y una liposucción. El siguiente lo han hecho este verano, cuando todos volaron a Colombia. En esta ocasión, su padre se operó la nariz, su madre los abdominales, la joven se sometió a una reducción de levantamiento de glúteos y su tía a un estiramiento de párpados.

La joven estuvo a punto de morir durante otra operación en 2024

Ellos aseguran que se sienten felices y cómodos al entrar en quirófano porque “lo hacen en familia”. La joven influencer no ha dudado en publicar los resultados de sus operaciones de las que, confirman, se sienten satisfechos. Verónica admite que acostumbrarse a los cambios le ha provocado problemas emocionales. Y, sobre todo, le ha obligado a tener que lidiar con la adicción de esa búsqueda de la perfección.

La joven casi pierde la vida durante una operación en 2024. Tuvo que luchar contra la sepsis, una afección potencialmente mortal que ocurre cuando el cuerpo no responde bien a una infección. Pero esto no le frenó en esas ganas de querer modificar su cuerpo, un sentimiento que comparte con sus padres, quienes prefieren vivir su vida sin importarles lo que opinen los demás. Porque, detrás de sus físicos, aseguran que solo hay una familia normal que siempre le abre las puertas a todo el mundo.