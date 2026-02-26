Los socios parlamentarios del Gobierno también solicitan la desclasificación total de los documentos del 23F y otros secretos de Estado

Javier Cercas, tras el anuncio de la desclasificación de los documentos del 23F: "Servirá para que los mentirosos tengan un instrumento menos al que agarrarse"

La desclasificación de los papeles del 23F ha provocado "decepción" en los socios de Gobierno porque consideran que no aportan más datos a los ya conocidos sobre el golpe militar y que, por tanto, tienen las "mismas dudas" que tenían antes.

El portavoz del BNG, Néstor Rego, ha incidido en que hay información que "sigue siendo oculta" y en que es "muy pronto" para hacer una valoración sobre el papel del jefe del Estado y sobre si contribuyó a "salvar la democracia".

"Tenemos las mismas dudas"

"Hasta ahora teníamos una idea, una convicción de que había una participación directa. No deja de ser curioso que la primera interpretación que se haga sea precisamente que (el rey Juan Carlos) contribuyó a salvar la democracia. Creo que es muy pronto para hacer esa afirmación", ha dicho.

Y ha defendido la necesidad de "avanzar en la desclasificación total de los documentos" y en la derogación definitiva de la Ley de Secretos Oficiales franquistas.

Sobre la posibilidad de que el rey emérito regrese a España, ha dicho que debería volver para hacer frente a la justicia, no solo por el 23F, sino por "otras muchas actuaciones de corrupción y de incumplimiento con Hacienda".

El diputado de Compromís Alberto Ibáñez ha mostrado su decepción con la desclasificación de unos documentos al señalar que tiene "las mismas dudas" que antes de desclasificarlos, al igual que su compañera Agueda Mico, quien ha dicho que se ha hecho público lo que "más o menos" ya se sabía.

Ibáñez ha avanzado que están terminando de revisar los papeles para preparar baterías de preguntas en el Cámara Baja sobre el 23F porque consideran que hay que completar más datos sobre el golpe militar.

La portavoz de Bildu en el Congreso, Mertxe Aizpurua, ha admitido también que los documentos que se han hecho públicos han causado "decepción" y ha apuntado que los investigadores podrán arrojar más luz sobre lo que ocurrió ese día.

En cualquier caso, Aizpurua ha subrayado que, ahora lo importante, es desclasificar el resto de documentos secretos. "De la misma forma que se han desclasificado estos documentos, se deberían desclasificar muchos más", ha remarcado.

La portavoz del PNV, Maribel Vaquero, se ha pronunciado en ese sentido, al indicar que, más allá de los documentos del 23F, se tienen que desclasificar todos lo que se mantienen en secreto.

Ha evitado entrar a valorar todavía, a preguntas de los periodistas, si el rey Juan Carlos paró el golpe militar, con el argumento de que tendrán tiempo para ver la información que va saliendo y que ya lo harán más adelante.