Zoe Armenteros 13 OCT 2025 - 09:37h.

El próximo gobierno de Francia tendrá que aprobar los presupuestos para 2026 con una mayoría en la Asamblea Nacional que se plantea bastante difícil

Macron pide a Lecornu que lleve a cabo negociaciones antes del miércoles por la noche

Macron vuelve a intentarlo. La presidencia de Francia ha anunciado la conformación del nuevo gabinete liderado por el primer ministro Sébastien Lecornu, en un nuevo intento por estabilizar la situación política y económica del país, tras días de tira y afloja, con una dimisión incluida. El nuevo Ejecutivo galo al que el Elíseo ha definido, como "más técnico que político" tendrá que enfrentar la moción de censura que ya planea sobre la treintena de ministros de centro derecha.

El nuevo gabinete de Gobierno de Francia tendrá que enfrentar un panorama incierto: sin mayoría parlamentaria y bajo la amenaza de una posible moción de censura, que ya varios grupos, entre ellos el Frente Nacional, de Marine Le Pen han amenazado de inmediato, tendrá que presentar el proyecto de presupuesto de 2026 para evitar un nuevo bloqueo parlamentario.

Lecornu, de 39 años y aliado de Macron, fue ratificado en su cargo el viernes por la noche, luego de que su primer gobierno, presentado apenas una semana antes, se desintegrara en menos de 14 horas debido a desacuerdos dentro del oficialismo. Emmanuel Macron, ahora le ha dado luz verde para formar un gabinete que entre sus principales objetivos está el de reducir las tensiones entre las distintas facciones políticas que componen su entorno.

La prioridad inmediata del primer ministro será la aprobación del presupuesto de 2026 antes de final de año, una tarea clave para evitar un bloqueo institucional y responder a la creciente preocupación de empresas e inversionistas.

Entre las novedades dentro del gabinete de 34 miembros figuran el nombramiento del prefecto de policía de París, Laurent Nuñez, como ministro del Interior, y del jefe de la compañía nacional de trenes SNCF, Jean-Pierre Farandou, al frente de la cartera de Trabajo, según el comunicado, del Elíseo. La cartera de Defensa estará a cargo de Catherine Vautrin , actual ministra de Trabajo, que gestionará el apoyo militar a Ucrania, entre otros desafíos.

Roland Lescure continuará al frente del Ministerio de Finanzas, con la difícil misión de contener la deuda pública y responder al aumento de la pobreza en un contexto de preocupante desaceleración de la economía francesa.

El panorama del nuevo gobierno de Francia: sin fuerzas ni mayoría

Macron vuelve a intentar mantener su Gobierno con un Parlamento dividido, en el que ninguna fuerza cuenta con una mayoría clara. La Asamblea Nacional se encuentra polarizada entre los bloques de extrema derecha, centro e izquierda, lo que complica la aprobación de los presupuestos del Estado, uno de sus primeros objetivos.

Cada vez cobran más fuerzas la petición de elecciones anticipadas ante la falta de maniobrabilidad del Gobierno de Macron o incluso la dimisión de este, mientras que el nuevo gabinete busca ganar tiempo y construir acuerdos que eviten una nueva moción de censura, con la que ya ha amenazado Marine Le Pen, líder de la ultraderecha.