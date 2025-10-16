Faltan 19 cuerpos de rehenes israelíes por ser entregados como parte del acuerdo firmado entre Israel y Hamás

Trump, dispuesto a permitir que Israel reanude la ofensiva si Hamás incumple el acuerdo: "Tan pronto como abra la boca"

El acuerdo de paz en Gaza en riesgo de terminar en papel mojado, pocos días después de los festejos. El retraso en la entrega de los cuerpos de los rehenes por parte de Hamás y los ataques a palestinos por parte del Ejército de Israel ponen en riesgo el fin de la ofensiva militar en la Franja. Las brigadas de Al Qasam, brazo armado de Hamás ha asegurado que ya se han entregado "todos los cuerpos que puede alcanzar" de los rehenes secuestrados hace dos años. Sobre el resto, han añadido que "requieren esfuerzos y equipos especiales para ser buscados y poder recuperarlos".

"Estamos haciendo un gran esfuerzo para cerrar este expediente", ha explicado la milicia armada del grupo islamista, en un comunicado, en el que indica que ha "cumplido con lo acordado" al liberar a todos los rehenes vivos que quedaban en la Franja y los restos de los fallecidos que tenía localizados.

Por el momento faltan 19 cuerpos de rehenes por ser entregados, a cambio de al menos 360 cuerpos de gazatíes muertos durante la ofensiva militar de Israel - de los que solo 90 ya han sido devueltos a Gaza por el Ejército-, según el acuerdo.

Hamás entrega otros dos cuerpos de rehenes a la Cruz Roja

La Cruz Roja, por su parte ha informado de dos ataúdes de rehenes fallecidos, que "han sido transferidos a su custodia", según ha confirmado el Ejército de Israel en un comunicado, en el que indicó que espera recibir los féretros desde de Gaza para transferirlos a territorio israelí.

La entrega de estos dos cuerpos se suma a los siete cadáveres de rehenes entregados por Hamás anteriormente, después de que un instituto forense israelí dijera que un octavo cuerpo no se correspondía con ninguno de los 28 cautivos muertos.

Por su parte, Hamás ha informado que este cuerpo pertenece en realidad a un "soldado" israelí, capturado por su brazo armado, las Brigadas Al Qasam, en mayo de 2024, meses antes del ataque al kibutz el 7 de octubre, según aseguró un miembro de la organización a la cadena catarí Al Jazeera.