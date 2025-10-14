Drones israelíes han disparado contra un grupo de personas que estaba inspeccionando lo que quedaba de sus casas en el este de Gaza

Pedro Sánchez mantiene el embargo de armas a Israel a pesar de su acuerdo con Hamás y no descarta enviar tropas de paz a Gaza

El Ejército de Israel ha roto el alto el fuego en Gaza, algo que muchos se temían que ocurriera tras la entrega de los rehenes. Varios drones israelíes han matado a seis palestinos, cinco de ellos intentaban regresar al barrio de Shujaia, al este de Gaza y otro en Jan Yunis, en dos incidentes separados, ocurridos este martes pocas horas después de los festejos en Israel y la Franja por el acuerdo de paz.

Los drones han abierto fuego contra un grupo de personas que estaban inspeccionando lo que quedaba de sus casas en el este de Gaza matando a cinco de ellas, según ha informado la agencia palestina de noticias WAFA.

El Ejército israelí han justificado su acción militar informando que estas personas "cruzaron la 'línea amarilla' --a la que se han replegado las tropas israelíes al hilo del citado acuerdo-- y se acercaron a tropas de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) en el norte de la Franja, lo que supone una violación del acuerdo".

"Se llevaron a cabo esfuerzos para sacar del lugar a los sospechosos, que no respondieron y siguieron acercándose a las fuerzas, por lo que abrieron fuego para eliminar la amenaza", ha dicho, antes de negar que estas personas llegaran a entrar en un puesto de control israelí en la zona.

"Las FDI piden a los residentes de Gaza que obedezcan las instrucciones y no se acerquen a las fuerzas desplegadas en el área", ha subrayado, porque las fuerzas israelíes siguen ocupando más del 50% del territorio de la Franja, zonas que considera cerradas y a las que prohíbe todo acceso.

Otro palestino ha sido asesinado en la localidad de Al Fajari, al este de Jan Yunis (sur), sin que por ahora hayan trascendido más detalles y sin que el Ejército de Israel haya emitido comunicado alguno sobre el incidente en el que también ha intervenido un dron israelí. Hasta el momento las autoridades informan de seis muertos por disparos de Israel, desde el alto el fuego impulsado por Donald Trump.

Hamás reclama a Israel respetar el alto el fuego y pide supervisión internacional

El Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) ha denunciado estos incidentes y ha acusado a Israel de "violar el acuerdo de alto el fuego". "Pedimos de nuevo a las partes que supervisen el comportamiento de la ocupación y no permitan que evada sus obligaciones ante los mediadores sobre el fin de la guerra en Gaza", ha dicho el portavoz del grupo, Hazem Qasem.

Los mandos militares de Israel han emitido varias advertencias a la población gazatí de no acercarse a zonas en las que permanecen sus tropas tras su repliegue parcial antes de la entrada en vigor del alto el fuego, desde la jornada del domingo y tras el que ya se han registrado denuncias sobre ataques por parte de las fuerzas israelíes.

Los ataques han tenido lugar después de que Israel y Hamás pactaran el inicio de la aplicación de la primera fase de la propuesta de Trump para la Franja de Gaza, que ha llevado aparejado un alto el fuego y la liberación de israelíes secuestrados durante los ataques del 7 de octubre --que dejaron unos 1.200 muertos y 250 secuestrados, según Israel-- y cientos de palestinos encarcelados en Israel.

Israel desató una cruenta ofensiva contra Gaza matando a unos 67.900 palestinos, según ha denunciado la ONU, que ha calificado las acciones del Ejército israelí de genocidio.