Claudia Barraso 22 OCT 2025 - 20:58h.

Estados Unidos ataca otra embarcación en el Pacífico e informan de otras dos nuevas muertes: "No habrá refugio ni perdón, solo justicia"

Estados Unidos confirma tres muertos en un ataque a una "narcolancha" que vincula con la guerrilla colombiana

Compartir







Estados Unidos ha vuelto a atacar otra embarcación en el Pacífico. Así lo ha anunciado el secretario de Defensa, Pete Hegseth a través de su perfil en la red social ‘X’, en lo que parece marcar una difusión de esta campaña militar estadounidense. Cada vez son más recientes los ataques del país a supuestas narcolanchas, cuyo objetivo está puesto en el Caribe.

“Ayer, bajo la dirección del presidente Trump, el Departamento de Guerra llevó a cabo un ataque cinético letal contra un buque operado por una Organización Terrorista Designada que se dedicaba al narcotráfico en el Pacífico Oriental. Nuestra inteligencia sabía que el buque estaba involucrado en el contrabando ilícito de narcóticos, transitaba por una ruta conocida para el narcotráfico y transportaba narcóticos. Durante el ataque, realizado en aguas internacionales, había dos narcoterroristas a bordo”.

PUEDE INTERESARTE Continúa la tensión entre EEUU y Venezuela: otro ataque a una narcolancha y el dardo de Trump a Maduro

“Ambos terroristas murieron y ningún miembro de las fuerzas estadounidenses resultó herido. Los narcoterroristas que intentan traer veneno a nuestras costas no encontrarán refugio en ningún lugar de nuestro hemisferio. Así como Al Qaeda declaró la guerra a nuestra patria, estos cárteles están librando la guerra contra nuestra frontera y nuestra gente. No habrá refugio ni perdón, solo justicia”. Este post, el que adjuntaba un vídeo del ataque donde se ve como bombardean la lancha que posteriormente sale ardiendo, es un claro mensaje de la inamovible misión de la Administración Trump.

Hay dos prisioneros

Hace tan solo tres días que informaron de la misma manera de un nuevo ataque contra una “narcolancha” la cual vinculaban directamente con las guerrillas del Ejército de Liberación Nacional (ELN) de Colombia, que dejaba al menos tres muertos. El pasado 17 de octubre Estados Unidos se hizo con los primeros prisioneros en esta guerra de Trump contra el narcotráfico. Se trataba de dos hombres que sobrevivieron a un ataque en la costa de Venezuela. Con este nuevo ataque, las cifras siguen aumentando, ya son ocho los barcos atacados.

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Informativos Telecinco para enterarte de todo! Newsletter de Informativos Telecinco ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

El presidente estadounidense, Donald Trump, ha asegurado este viernes que su homólogo venezolano, Nicolás Maduro, le ha "ofrecido de todo" porque no quiere "meterse" con Estados Unidos, en el marco de las operaciones militares emprendidas en las últimas semanas por Washington en el Caribe alegando que el país norteamericano está en guerra con los cárteles de la droga.

"Lo ha ofrecido todo. ¿Sabéis por qué? Porque no quiere meterse con Estados Unidos", ha asegurado en declaraciones a los medios durante una comida bilateral con el presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, en la Casa Blanca. Sus declaraciones han llegado después de que el diario estadounidense 'The New York Times' informara de que Maduro había ofrecido abrir los proyectos petroleros y auríferos, tanto actuales como futuros, a empresas estadounidenses, así como otorgar contratos preferenciales a compañías de Estados Unidos.