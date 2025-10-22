Gonzalo Barquilla 22 OCT 2025 - 20:02h.

Luigi Mangione se jactó de una noche salvaje en la que fue agredido por siete mujeres transgénero en Tailandia, revela un informe

El pasado mes de septiembre se anunció que Mangione no enfrentará cargos por terrorismo

Luigi Mangione fue golpeado por un grupo de mujeres transgénero durante una noche salvaje en Tailandia en los meses previos al asesinato del director ejecutivo de UnitedHealthcare, Brian Thompson. El joven de 27 años se habría jactado ante sus amigos por WhatsApp sobre su vida nocturna viajando como mochilero por Asia antes de regresar a Estados Unidos en julio de 2024 y supuestamente cometer el crimen en diciembre.

Así lo recoge un nuevo informe publicado este pasado martes por 'The New York Times'. Según el rotativo, en un mensaje sorprendente, Mangione afirmó que siete 'ladyboys' -término coloquial para referirse a las mujeres transgénero- lo golpearon en Bangkok y compartió una foto de su brazo con arañazos y moretones. Se desconoce el motivo por el que se habría producido aquella agresión.

El estudiante graduado de la Universidad de Pensilvania emprendió un viaje en solitario al extranjero a principios de 2024 y entabló amistad durante su camino con Christian Sacchini, un jugador de fútbol, y un compañero que no ha sido identificado.

El viaje por Asia de Luigi Mangione

Sacchini habría conocido a Mangione en un pub de Bangkok en marzo, según ha explicado al rotativo citado. El futbolista destaca que el presunto asesino inicialmente habló sobre videojuegos y Pokémon antes de desviarse a sobre cuán "jodido" es el sistema de atención médica de Estados Unidos en comparación con el de Tailandia. "No lo podía creer", señaló Sacchini sobre la sorpresa de Mangione por el bajo coste de una resonancia magnética en el país asiático.

Posteriormente, el presunto criminal, que proviene de una familia adinerada de Maryland, se desplazó hasta el Monte Omine en Japón. Allí esperaba "meditar" y "escribir un poco" cera de aguas termales. Pero pasó de anhelar la conexión humana a aislarse. En ese momentose obsesionó con cómo hcer una declaración dramática sobre la injusticia en la cobertura del seguro que sufrió. No usó dispositivos digitales y dejó de usar redes sociales. "Tenía conversaciones mínimas con otros huéspedes o no hablaba con nadie", apuntan algunos testigos.

En agosto, Mangione reflejó en su diario que dormía mal y que se sentía "aturdido". "Finalmente me siento seguro de lo que haré", escribió, según el medio estadounidense. "Los detalles finalmente se están uniendo. Y no tengo ninguna duda sobre si es correcto o justificado. Me alegro, en cierto modo, de haberlo pospuesto, porque me permitió aprender más sobre la cobertura sanitaria universal. El objetivo es el seguro. Cumple todos los requisitos", agregó en la nota.

Luigi Mangione se declaró inocente de los cargos federales y estatales por presuntamente asesinar a tiros a sangre fría a Brian Thompson a la entrada de la conferencia anual de inversores de UnitedHealthcare que se celebró en Manhattan el 4 de diciembre de 2024. Los agentes encontraron las palabras 'retrasar', 'negar' y 'deponer' escritas en los casquillos de bala que se utilizaron. El joven fue arrestado en Pensilvania después de cinco días. Las autoridades federales piden la pena de muerte. Deberá regresar a la corte federal el 5 de diciembre. Por ahora no se ha fijado fecha para el juicio.