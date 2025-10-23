Claudia Barraso 23 OCT 2025 - 20:19h.

El Ejército de Israel informa de la muerte de ocho miembros de Hamás desde marzo: cuatro de ellos, responsables los secuestros de 2023

Israel confirma que Hamás ha entregado los cuerpos de otros dos rehenes a través de un breve comunicado

La guerra en Gaza sigue cobrándose la vida de muchos inocentes. Aunque los ataques sobre la Franja no han cesado al completo, Israel parece seguir mandando mensajes claros contra Hamás. Así lo ha hecho este jueves anunciando que desde marzo han conseguido acabar con la vida de ocho “terroristas”, cuatro de ellos involucrados en el secuestro y asesinato de rehenes israelíes durante los ataques que se produjeron el 7 de octubre de 2023.

En concreto, ha detallado que Ahmed Ibrahim Shaar, responsable del secuestro de Noa Argamani (rescatada en junio de 204 tras una operación del Ejército en el campo de refugiados de Nuseirat) durante el Festival Nova, murió el pasado 22 de agosto en un ataque en la Franja de Gaza.

Asimismo, Ahmed abu Marhil, responsable del secuestro de Avinatan Or (pareja de Argamani y recientemente liberado en virtud del plan del presidente estadounidense Donald Trump), murió en otro bombardeo israelí en el enclave el pasado 26 de marzo. “De la misma manera, el "terrorista" de Hamás Odé Alian Ahmed, responsable de retener a rehenes, murió el pasado 26 de agosto”, añadían en el comunicado. Los otros tres miembros muertos son Bakr Mujida, Firas Ghrir Sweilam al Hadaf e Ibrahim Salé Rajab.

Este anuncio se produce un día después de que el propio Ejército israelí confirmase que Hamás había entregado el cuerpo de dos rehenes tras el acuerdo de alto el fuego en Gaza. La noticia la ha dado la oficina del primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, a través de un breve comunicado, según ‘Europa Press’.

Trump y Netanyahu, unidos contra Hamás

Así mismo, pidió que se respetase la privacidad de las familias, recalcando que no parará hasta conseguir que todos los rehenes fallecidos regresen con sus familiares. En este contexto, también se incluyen las directas declaraciones del presidente estadounidense, cuyo papel en la guerra parece que ha terminado ser más decisivo de lo que se esperaba.

De hecho, hace unos días que Donald Trump amenazó personalmente a los miembros de Hamás con “ir y matar” a todos ellos si no cesaban los ataques en la Franja de Gaza: "Si Hamás continúa matando gente en Gaza, lo cual no estaba en el acuerdo, no tendremos más remedio que ir y matarlos", manifestó en un comunicado a través de ‘Truth Social’. Unas declaraciones muy directas que dejó claro del lado en el que el presidente de EEUU se situaba en ese preciso momento, ya que unos días antes dejó entender que incluso estaba de acuerdo con loas ejecuciones de Hamás contra un grupo de israelíes.