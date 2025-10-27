Distintas voces señalan a un viejo ídolo suyo, Vladimir Kramnik, de haberle minado psicológicamente por su campaña contra él acusándolo de tramposo

Muere de forma repentina el joven maestro del ajedrez Daniel Naroditsky a los 29 años de edad

La muerte de Daniel Naroditsky a los 29 años ha dejado en shock al mundo del ajedrez, donde el joven estadounidense se había consagrado como todo un referente tras haber conseguido la distinción de ‘gran maestro’ con solo 17 años. Su cuerpo sin vida fue localizado el pasado 19 de octubre en Charlotte, en Carolina del Norte, –donde residía–, por circunstancias que se investigan.

Se analiza si la causa de la muerte fue un suicidio, una sobredosis o causas naturales, según la policía, que trabaja en medio de un compendio de hipótesis y entre múltiples voces que denuncian que estaba siendo víctima de bullying tras ser acusado de hacer trampas por un excampeón del mundo que antaño fue uno de sus grandes ídolos: Vladimir Kramnik, gran maestro ruso. Hoy, quienes eran conscientes de la situación, denuncian que todo fue demasiado lejos, lamentando el desenlace de un jugador que, además, era muy querido en la comunidad tras erigirse también como un reputado profesor y un extraordinario comentarista de partidas en las redes sociales, donde tenía cientos de miles de seguidores.

El gran maestro Daniel Naroditsky y las acusaciones de Kramnik: ¿un caso de bullying?

Hijo de inmigrantes judíos de la antigua Unión Soviética, Daniel Naroditsky tenía un perfil singular dentro del patrón del ajedrecista. En general, se dice de él que tenía un gran sentido del humor y un perfil modesto que atraía a la legión de seguidores que logró atesorar con sus canales de YouTube y Twitch, donde subía asiduamente contenido y compartía también sus propias partidas.

El joven, que a la corta edad de los 9 años ya se había situado en el puesto número uno de Estados Unidos, no tardó en ampliar sus logros en el mundo del ajedrez: fue el más precoz en ganar el Campeonato K-12 del Norte de California; en noviembre de 2007 fue campeón mundial juvenil de Ajedrez Sub-12; logró el título de maestro internacional en 2011; y se coronó como ‘gran maestro’ en 2013 en un torneo celebrado en España, en Villa de Benasque, en Huesca, Aragón.

Con ese impecable currículum, la que fue su pasión desde que su hermano mayor le enseñase cómo mover sus primeras piezas se convirtió también en su forma de vida. Para Naroditsky, también conocido simplemente como ‘Danya’, el ajedrez era el día a día.

Elogiado por su rápida capacidad de decisión en todo tipo de situaciones de partida, se había especializado incluso en la modalidad de ‘bullet chess’ (ajedrez bala), es decir, la modalidad más rápida del juego.

Su facilidad para decidir movimientos fue de hecho lo que llevó en última instancia a que hubiese quien empezase a cuestionar si de verdad era capaz de actuar y elegir de forma correcta tan rápido, sembrando así sospechas sobre su juego. Entre estos últimos, el gran impulsor de todas estas dudas terminó por ser Vladimir Kramnik, –su viejo ídolo–, quien como parte de su persecución y campaña contra las trampas en Internet puso a Danya en el foco.

Cuestionando si estaba utilizando algún sistema computacional para hacer trampas en las partidas que retransmitía y llegando a apuntar a lo sospechoso de sus movimientos oculares, Kramnik dedicó distintos vídeos en su canal de YouTube a señalar a Naroditsky, llegando a acusarle de “mentir” y de rehusar sentarse a hablar con él sobre el tema en las últimas invitaciones que le había hecho. Uno de ellos, de hecho, lo tituló como “Exponiendo al soldado Danya”, donde no deja de infundir sospechas.

“No estoy acusando, solo hago preguntas”, se apresuraba a matizar, al mismo tiempo en que le señalaba por “mentir”.

De las acusaciones de bullying a la extraña muerte de Danya Naroditsky

Llevando la rivalidad, las disputas y la presión del ajedrez de primer nivel a la exposición pública en las redes sociales, el caso fue escalando y las acusaciones, según allegados y seguidores de Naroditsky, habrían empezado a hacer mella en él.

En octubre, según recoge The New York Times, donde Daniel Naroditsky también colaboró como columnista, llegó a debatir con Kramnik en un programa ruso, donde trató de defenderse. Sin embargo, las implicaciones de las sospechas sobre él y su impacto en su reputación empezaron a afectarle, como hoy atestiguan tanto sus seguidores como distintos jugadores de la comunidad.

“Está claro que lo había llevado a un punto en el que no se encontraba en un buen momento”, ha llegado a manifestar el mismísimo Magnus Carlsen, el jugador mejor clasificado del mundo, cinco veces campeón mundial. En su opinión, y aunque en un principio vio positiva la lucha de Kramnik para combatir las trampas en el juego, considera que fue demasiado lejos atacando a jugadores como Hukaru Nakamura, –el segundo mejor clasificado–, y por mostrarse también “tan duro” contra Danya.

“No creo que nadie pensase que Naroditsky estaba haciendo trampa”, llegó a manifestar.

En esa misma línea, otros en el gremio han sido todavía más contundentes, llegando a señalar a Kramnik de haber provocado, con su acoso a Danya, su muerte: “Ha acabado literalmente con una vida”, señala Nihal Sarin, gran maestro indio, en un texto publicado en The Indian Express.

Del mismo modo, Levy Rozman, maestro internacional y también una figura destacada en las redes, ha lamentado que “es muy difícil separar la horrible noticia del fallecimiento de Danya del trato que recibió del que fuera el campeón del mundo, un ídolo suyo”.

Las palabras de Daniel Naroditsky en su última retransmisión online

Dos días antes de su muerte en circunstancias por determinar, Naroditsky jugó decenas de partidas seguidas mientras hablaba, precisamente, de las acusaciones de Kramnik que apuntaban a que hacía trampas. En la emisión, los seguidores vieron a un Danya más malhumorado y agotado, con gestos que ahora, a posteriori, no dejan de analizar.

En ocasiones anteriores llegó a referirse a Karmnik como “una de las personas más malvadas y perversas” con las que tuvo relación, llegando a acusarlo de pretender arruinarle la vida.

En su último vídeo, Danya llegaba a manifestarse arrepentido de su disputa con el campeón ruso, afirmando que no había nada que deseaba más que el hecho de que nada de eso hubiese ocurrido.

“Desde lo de Kramnik siento que si empiezo a hacerlo bien, la gente asume las peores intenciones”, señaló, apuntando al “efecto persistente” de ello.

“Una última partida”, apuntó antes de despedirse en ese último vídeo.

Las palabras de Kramnik tras la muerte de Naroditsky

Tras la muerte de Danya, Kramnik, a su vez, no ha dejado de recibir mensajes de odio, con múltiples personas acusándolo, al mismo tiempo, de haber provocado su fallecimiento con una campaña de bullying.

Frente a ello, el ruso ha contestado defendiéndose, lamentando la muerte y anunciando acciones legales contra quienes están vertiendo “declaraciones descaradamente falsas y delictivas” contra él.

En esa línea, aseguró que nunca había hecho “ningún ataque personal ni insulto” hacia Danya, aseverando que relacionar su muerte con él “cruza todos los límites de la moralidad humana básica”.

En su comunicado, que inicia trasladando sus “profundas condolencias a todos los seres queridos de Daniel Naroditsky” y asegurando que le ha conmocionado personalmente, afirma incluso que hizo un llamamiento por la salud del joven un día antes de su muerte.

“A pesar de la tensión en nuestra relación fue la única persona de la comunidad del ajedrez que, percatándose en vídeo de los problemas obvios de salud de Daniel un día antes de su muerte, públicamente hice un llamamiento para que recibiese ayuda”, apunta, lamentando que fue “ignorado por todos”.

En su mensaje, donde insiste en que sus quejas sobre un juego justo y sus preguntas fueron ignoradas, denuncia que la situación ha llevado a que no haya dejado de recibir amenazas que atentan contra su propia vida y la de su familia, advirtiendo de medidas legales.

Más allá, en su comunicado se muestra dispuesto a colaborar en la investigación abierta en Estados Unidos, señalando que “si es necesario”, puede ayudar a la misma “con información importante no publicada” y a su disposición.

En el final de su mensaje, además, señala que está “en buena condición física y mental y, en ninguna circunstancia”, planea “suicidarse”.