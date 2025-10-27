Rocío Martín 27 OCT 2025 - 08:46h.

Las autoridades han tomado más de 150 muestras de ADN, papilares y otros rastros útiles que les han permitido detener a dos sospechosos

La reconstrucción del robo en el Louvre a través de la IA: desde la entrada al museo al botín de 88 millones de euros

ParísLa investigación del robo en el museo del Louvre se centra ahora en los interrogatorios a los dos hombres detenidos este fin de semana. Ambos están acusados de robo en banda organizada. Su arresto podría alargarse hasta las 96 horas que permite la legislación francesa.

Por ahora, la Policía sigue sin encontrar el botín con el que se hicieron los ladrones: joyas de Napoleón y la Emperatriz Josefina, valoradas en 88 millones de euros, que robaron el pasado domingo tras entrar, a plena luz del día y mediante un montacargas, por una de las ventanas de la galería de Apolo, uno de los espacios más insignes del museo.

Quiénes son los detenidos

La Policía francesa detuvo a varios presuntos responsables del robo ocurrido el pasado fin de semana en el parisino Museo del Louvre, según confirmaba este domingo la Fiscalía de París. Si bien fuentes cercanas a la investigación confirmaban dos detenciones, la Fiscalía solo ha dado detalles de una de ellas, ocurrida el sábado por la noche el aeropuerto internacional de París, el Roissy-Charles-de-Gaulle.

Los agentes seguían de cerca todos los movimientos de los dos sospechosos: querían encontrar a todo el comando, a los cuatro autores del robo. Sin embargo, la operación policial se precipitó después de que uno de ellos estuviera a punto de salir del país. El sospechoso fue arrestado en el aeropuerto parisino Charles de Gaulle, cuando iba a tomar un vuelo a Argelia.

Al segundo sospechoso le detuvieron en el barrio de Saint-Denis. Según fuentes policiales, preparaba también su huida, en este caso a Mali. Ambos tienen unos 30 años y eran conocidos de la policía con antecedentes por robo.

Cómo han sido localizados: el rastro de pistas que dejaron

Para dar con los sospechosos ha sido clave la labor de la policía científica. Los ladrones dejaron numerosos objetos en el museo: guantes, radiales, un soplete, una manta y un casco con algunos cabellos. En total, 150 muestras de ADN.

Además, las autoridades averiguaron que la plataforma elevadora que utilizaron para ascender hasta la primera planta por la ventana, otro elemento clave en el caso, fue robada una semana antes en el noreste de París. La intención de los ladrones era haberla quemado para destruir pruebas, pero no les dio tiempo.

Más de un centenar de efectivos trabajan en la investigación del robo del Louvre

La fiscal parisina Laure Beccuau ha revelado este sábado que el equipo a cargo de la investigación sobre las joyas sustraídas del Museo del Louvre cuenta con más de un centenar de agentes de "alto nivel" y confía en la identificación "tarde o temprano" de los responsables.

"El número de investigadores ha aumentado desde el pasado domingo. Había unos 60, y ahora hay más de 100. En comparación con una investigación tradicional, los recursos se han multiplicado por diez", ha aseverado Beccuau en una entrevista para el semanario galo Le Journal du Dimanche en la que ha subrayado también que, "dentro de la jurisdicción interregional especializada de la fiscalía de París, una magistrada se dedica a este caso a tiempo completo, las 24 horas del día".

La fiscal ha señalado que el equipo que conduce esta investigación cuenta además con el respaldo de "otros magistrados" a los que movilizar "si hay avances positivos" y ha hecho hincapié en el carácter "especializado" de los recursos a su disposición.

En lo que a las pruebas recabadas hasta el momento respecta, Laure Beccuau ha señalado que "se han tomado más de 150 muestras de ADN, papilares y otros rastros útiles", y que todas ellas están siendo ya analizadas.

"Además, se ha completado el análisis de las grabaciones de las cámaras de seguridad del Louvre y la jefatura de policía. Se continúa trabajando en las grabaciones de la dirección de escape para rastrearlas hasta un posible punto de partida", ha avanzado, tildando la labor de los equipos implicados de "titánica".

En la misma línea, ha advertido de que los investigadores trabajan prácticamente a contrarreloj, pues cuentan con la "presión añadida" de arrestar a los perpetradores del robo "antes de que tengan la mala idea de desenroscar o fundir las joyas".