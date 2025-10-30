Trump responde a los ensayos de Rusia del supertorpedo 'Poseidón', con cabezas nucleares

Donald Trump y Xi Jinping se ponen de acuerdo: EEUU rebaja al 10% los aranceles a China y esta le da acceso a las tierras raras

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha ordenado reiniciar las pruebas con armas nucleares, por primera vez en 30 años. El republicano responde así a la decisión de Rusia que ha realizado un exitoso ensayo de un dron submarino de propulsión nuclear y un misil de crucero con capacidad nuclear.

El mandatario estadounidense ha asegurado que EEUU "tiene más armas nucleares que cualquier otro" y reanudará sus pruebas que hará en "igualdad de condiciones" con Rusia y China. "Debido a su tremendo poder destructivo, odiaba hacerlo, ¡pero no tenía otra opción! Rusia ocupa el segundo lugar y China un distante tercero, pero dentro de cinco años estará a la par", ha reivindicado Trump en su red social.

"Debido a los programas de pruebas de otros países, he dado instrucciones al Departamento de Guerra -nombre con el que el Gobierno estadounidense identifica al Pentágono- para que comience a probar nuestras armas nucleares en igualdad de condiciones", ha señalado en su cuenta de Truth Social, donde ha indicado que "ese proceso comenzará de inmediato".

El anuncio de Trump se produce después de que el presidente ruso, Vladímir Putin, anunciara esta semana la prueba de un nuevo avión no tripulado submarino de propulsión atómica y con capacidad nuclear y un nuevo misil de crucero de propulsión nuclear.

Putin acelera las pruebas de su arsenal nuclear: prueba con "éxito" el supertorpeo Poseidón

Moscú ha acelerado las pruebas de su arsenal nuclear en las últimas semanas y este mismo martes ha probado con "éxito" el supertorpedo 'Poseidón', que ha sido disparado desde un submarino y con capacidad para portar cabezas nucleares, algo que Trump ha criticado.

Putin firmó un proyecto de ley, en 2023, que revocaba la ratificación por parte de Rusia de la prohibición mundial de ensayos nucleares, que según Moscú era necesaria para equiparar a Rusia con Estados Unidos y equilibrar las fuerzas.

Trump ha anunciado su decisión poco antes de su primer encuentro presencial con su homólogo chino, Xi Jinping, que terminó con un acuerdo en el que EEUU aceptó rebajar los aranceles al 10% a los productos de China, mientras el gigante asiático levantó las restricciones a sus tierras raras.

El presidente republicano ha expresado anteriormente su interés en negociar un tratado nuclear con Pekín para reducir los arsenales nucleares, si bien las autoridades del gigante asiático se han resistido a unirse a las conversaciones sobre no proliferación de este tipo de armamento, recoge la agencia de noticias Bloomberg.