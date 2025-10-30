Las imágenes revelan barriadas enteras de Jamaica devastadas: cientos de casas sin techos y sin servicio eléctrico tras el paso de Melissa

El huracán Melissa arrasa en Jamaica: gasolineras por los aires, hospitales destrozados, tejados arrancados y calles convertidas en ríos

El huracán Melissa ha causado devastación y muerte en el Caribe al azotar las islas de Haití, Jamaica y Cuba que han sufrido la fuerza de una de las tormentas atlánticas más poderosas en los últimos 150 años. Por el momento se contabilizan casi 50 muertos y Melissa se dirige a Bahamas, aunque más debilitado. La información en vídeo de la periodista Sonia Losada.

Los vientos huracanados de la tormenta han dejado una destrucción generalizada, dejando al menos 49 muertos, aunque la cifra real aún no se conoce, mientras las autoridades de esos países continúan evaluando el número de víctimas, desaparecidos. El huracán ha golpeado con una fuerza nunca vista a Jamaica, que aún sigue sin electricidad en el 80 % del país. Las imágenes aéreas de la devastación sin precedentes que el huracán ha dejado en Jamaica son terribles con un millón de personas afectadas, según datos oficiales.

Melissa se dirige a Bahamas con categoría 1

Melissa, tras tocar tierra en Cuba, se ha debilitado y se dirige ahora hacia las Bahamas con categoría 1, según reportó el Centro Nacional de Huracanes (NHC, en inglés) de Estados Unidos. Lo peor, la pérdida de vidas humanas que se ha registrado en Haití, de momento, 40 muertos y 10 desaparecidos.

El organismo estadounidense ha anticipado las condiciones de huracán para Bahamas con pronóstico de lluvias este jueves, mientras que en Cuba "la lluvia ha disminuido", pero aún "se esperan aguaceros dispersos adicionales" por la noche.

"Las marejadas generadas por Melissa continuarán afectando porciones de La Española, Jamaica, este de Cuba, las Islas Caimán durante el resto del día, afectarán Las Bahamas y las Islas Turcas y Caicos durante los próximos días, y se propagarán hacia las Bermudas", ha asegurado los especialistas del NHC.