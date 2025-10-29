Laura Sólvez 29 OCT 2025 - 09:18h.

El Gobierno de Cuba evacúa más de 600 000 personas ante la previsión de Melissa que arrastra fuertes lluvias e inundaciones

El testimonio de un turista que ha sufrido el paso del huracán Melissa por Jamaica: ''Tenemos instrucciones de seguir recluidos''

Las islas del Caribe están sufriendo días de desastres naturales con Melissa. Ningún huracán había tocado tierra en el Atlántico con la violencia de este fenómenos que ya ha llegado a Cuba por la parte oriental. El Gobierno cubano ha evacuado a más de 600.000 personas, con la vista puesta en la fuerza devastadora que ha dejado Melissa en Haití, República Dominicana y Jamaica. Una información de la periodista Laura Sólvez.

A pesar de que ha perdido intensidad, de categoría 5 a 3, y ya convertido en una tormenta sigue teniendo una fuerza destructora que ya ha probado Jamaica con vientos de casi 300 kilómetros por hora. El Gobierno ha declarado el estado de zona catastrófica, mientras su vecina Cuba ya sufre graves inundaciones con seis provincias en máxima alerta.

El primer ministro de Jamaica, Andrew Holness, donde se reportan extensos daños a viviendas, hospitales y escuelas en el suroeste, ha declarado el país zona de desastre. Al paso de Melissa han muerto siete persona: tres en Jamaica, tres en Haití y uno en la República Dominicana.

"Nuestra infraestructura se ha visto gravemente comprometida", ha explicado Holness en su declaración a los jamaicanos. Las imágenes del aeropuerto de Sankster revelan la potencia del huracán que arrancó el techo, hundido y acumulado a pedazos en el suelo, abriendo paso directo a la lluvia y el vendaval. Más de medio millón de jamaicanos siguen sin electricidad. Las autoridades están trabajando para restablecer el servicio, priorizando las instalaciones críticas como hospitales y estaciones de bombeo y agua.

Cuba se prepara para la peor tormenta de la historia del país

El presidente de Cuba, Miguel Díaz Canel, ha alertado a los ciudadanos de las provincias de Las Tunas, Santiago de Cuba, Holguín, Granma, Guantánamo, Camagüey ante la llegada de Melissa, ahora convertido en en tormenta "Es uno de los peores fenómenos de la historia del país.", Por lo tanto pedimos que una vez más, aprovechando las horas que nos quedan para el paso, toda nuestra población esté ubicada" en zonas seguras, ha pedido el mandatario.

Miles de personas se preparan contra el reloj de la naturaleza en medio de la crisis económica que sufre la isla. Ahora la verdadera amenaza es el asalto del mar, olas de hasta seis metros de altura que avanzan tierra adentro. Los pronósticos son que Melissa tras su paso por Cuba continúe hacia Bahamas y Bermudas hasta que se tope con las aguas más frías del Atlántico y su fuerza se disipe.

Melissa toca Cuba con vientos máximos sostenidos de 195 kilómetros por hora, el huracán se encuentra a 90 kilómetros al suroeste de Guantánamo, Cuba, y se dirige hacia el oriente de la isla a unos 15 kilómetros por hora, según la última actualización del NHC.