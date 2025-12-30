Las dos cabinas, la de subida y la de bajada, chocaron contra las barreras de seguridad de las estaciones

Un centenar de personas quedaron atrapadas y doce resultaron heridas este martes en la cima del Monte Moro, a 2.800 metros de altitud.

Un centenar de personas han quedado atrapadas y doce han resultado heridas este martes en la cima del Monte Moro, a 2.800 metros de altitud en los Alpes italianos, a causa de un incidente en el teleférico, según ha informado el Cuerpo Nacional de Rescate Alpino. Fuentes del Cuerpo Nacional de Rescate Alpino confirmaron a EFE que las operaciones de evacuación se han completado con éxito y que en el lugar permanecen algunos operarios realizando verificaciones técnicas en la instalación.

Lo cierto es que las dos cabinas, la de subida y la de bajada, chocaron contra las barreras de seguridad de las estaciones: la de subida transportaba a 15 pasajeros más el operador, mientras que la de bajada solo transportaba al cochero. "Los operadores se dieron cuenta de que llegaban a demasiada velocidad", especifica Besozzi. "De hecho, activaron el freno de emergencia y redujeron la velocidad, sin conseguir detener la cabina ni evitar el impacto".

Un fallo técnico, probable causa

El accidente parece deberse a un fallo técnico, según explicó al diario La Repubblica, Filippo Besozzi, director de Macugnaga Trasporti e Servizi, la empresa que gestiona el telesquí : "Las cabinas del segundo tramo del teleférico Alpe Bill – Passo Moro no redujeron la velocidad correctamente al acercarse a las estaciones: el sistema de frenado es automático, gestionado por dispositivos electrónicos, y necesitamos comprender qué falló".

Entre los heridos hay dos niños

El herido más grave presenta un corte en el brazo y fue trasladado al Hospital San Biagio de Domodossola, mientras que los demás, entre ellos dos niños y uno de los operadores, solo sufrieron contusiones leves. Fueron atendidos por paramédicos que llegaron en ambulancia aérea y los transportaron de vuelta al valle. La misma suerte corrieron las 94 personas que se encontraban en las laderas a gran altitud, quienes regresaron poco después en helicópteros de bomberos.

La instalación, cuya obra costó dos millones de euros, fue revisada en 2023

Las pistas de esquí se cerraron y el teleférico se inactivó, "a disposición de las autoridades competentes", según especifica el operador.

La instalación, construida en 1962, fue sometida a una revisión general a principios de 2023, que incluyó el reemplazo de motores, poleas y cabinas, con el objetivo de mejorar la seguridad y eficiencia del sistema.

La obra costó 2 millones de euros, de los cuales 1,8 millones fueron financiados por la Región de Piamonte y 200.000 por el Ayuntamiento de Macugnaga. Las cajas negras deberían permitir determinar la causa del accidente, y la investigación sigue su curso.

El incidente ha generado preocupación entre operadores turísticos y autoridades locales, que han destacado la importancia de mantener protocolos estrictos de seguridad en los transportes de montaña, especialmente durante la temporada alta de esquí.