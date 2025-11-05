Francia ordena la suspensión temporal de Shein hasta que demuestre que cumple con la ley

Shein ha anunciado que suspende la venta de productos ofrecidos por vendedores externos tras el escándalo por la venta de muñecas sexuales

Shein confirma que colaborará con la justicia francesa tras la polémica de las muñecas: proporcionará la identidad de los compradores

El Gobierno francés ordenó este miércoles la suspensión temporal en Francia de la plataforma china de comercio electrónico Shein hasta que demuestre que "todo su contenido cumple con las leyes y regulaciones vigentes" en el país.

"Por instrucciones del primer ministro (Sébastien Lecornu), el gobierno suspende Shein temporalmente para que la plataforma demuestre a las autoridades que todo su contenido cumple con las leyes y regulaciones vigentes", informó el gabinete del ministro de Economía y Finanzas, Roland Lescure, en un comunicado. Los miembros del Gabinete de Lecornu analizarán la situación «dentro de 48 horas", según la escueta nota.

Poco después, Shein anunció en un comunicado que suspende la venta en Francia de productos ofrecidos por vendedores externos tras el escándalo por la venta de muñecas sexuales con apariencia de niñas. Shein tomó esta decisión "tras las preocupaciones suscitadas por ciertos anuncios de vendedores externos independiente".

Apertura de su primera tienda física en París

La decisión del Ejecutivo francés se produce dos horas después de que Shein haya abierto en París la puertas de su primera tienda física y solo unos días después de que estallara en Francia un escándalo por la venta en esta plataforma de muñecas sexuales de aspecto infantil e hiperrealistas, con argumentos de venta pedo-pornográficos.

El ministro de Economía advirtió el pasado lunes y reiteró ayer que al Gobierno «no le temblará la mano» para prohibir las actividades de la plataforma china en Francia si se demostraba que se hubieran realizado actividades ilícitas.

La Fiscalía de París abrió a principios de esta semana una investigación a Shein por "difusión de imágenes o representaciones de menores de naturaleza pornográfica", que también afecta a AliExpress, y por la "difusión de mensajes violentos, pornográficos o degradantes accesibles a menores", en la que además de esas dos plataformas figuran la también china Temu y la estadounidense Wish.

La tienda del gigante asiático, ubicada en la sexta planta de los emblemáticos almacenes BHV, enfrente del Ayuntamiento de la capital francesa y a dos pasos de la catedral de Notre-Dame, abrió sus puertas a las 13.00 hora local (12.00 GMT) en un espacio de 1.200 metros cuadrados.

Coincidiendo con la apertura de la tienda, la prensa francesa informó de la detención y puesta bajo custodia de un hombre en Bouc-Bel-Air, cerca de Marsella, tras interceptar un paquete con una muñeca sexual de aspecto infantil remitido a su nombre y comprado en la plataforma Shein.