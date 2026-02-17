Herido grave un anciano de 89 años tras incendiarse su casa en Montuïri, en Mallorca

Junto a él se encontraba su cuidadora, una mujer de unos 60 años que ha sufrido una intoxicación por inhalación de humo

Un anciano de unos 89 años ha resultado herido de gravedad después de que se produjera un incendio en el interior de su vivienda, ubicada en la localidad mallorquina de Montuïri.

El hombre, según han informado a Europa Press fuentes próximas a la investigación, ha sufrido quemaduras en su cuerpo. Los sanitarios del SAMU 061 le han atendido y trasladado al Hospital de Manacor, donde ha ingresado, en un principio, en estado grave.

Junto a él se encontraba su cuidadora, una mujer de unos 60 años que ha sufrido una intoxicación por inhalación de humo y ha sido atendida por los servicios de emergencias, pero no ha requerido de traslado hospitalario.

Según las primeras hipótesis, el fuego se habría originado cuando la mujer trataba de encender la chimenea de la casa. Durante el proceso han saltado unas chispas que han prendido tanto la silla en la que estaba sentado el anciano como su andador.

Los Bomberos de Mallorca han intervenido en el incendio, ocurrido en la calle des Mig, y han sofocado las llamas. La Guardia Civil se ha hecho cargo de las pesquisas.