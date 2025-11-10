Europa Press 10 NOV 2025 - 11:38h.

El expresidente reitera su inocencia y afirma que su estancia en prisión es "una terrible experiencia"

Nicolás Sarkozy, del Palacio Elíseo al día a día en la cárcel de La Santé, en París: paseos, visitas y una celda VIP

La Fiscalía de Francia ha reclamado que el expresidente Nicolas Sarkozy sea puesto en libertad bajo medidas de control judicial tras cerca de 20 en prisión después de ser condenado a cinco años de cárcel por asociación de malhechores en relación con los fondos recibidos por su campaña de manos del régimen del fallecido líder libio Muamar Gadafi.

Así, han sostenido que el exmandatario debe tener prohibido contactar con testigos y otras partes en el caso para evitar cualquier tipo de injerencia en el proceso, en el marco de una vista cuya resolución está prevista para este mismo lunes y que podría derivar en la salida de Sarkozy de prisión.

El propio expresidente, que ha comparecido por videoconferencia, ha reiterado que "nunca admitirá" haber reclamado financiación al exlíder libio, antes de afirmar que su estancia en prisión es "una terrible experiencia", según ha informado la cadena de televisión BFM TV. "Es duro, es muy duro", ha sostenido.

La vista tiene lugar después de que los abogados de Sarkozy apelaran su sentencia, un proceso que se espera que tenga lugar en 2026, por lo que la petición gira en torno a la posibilidad de que no permanezca en prisión hasta que su condena sea sopesada o ratificada en apelación.

Sarkozy entró en prisión el 21 de octubre denunciando ser víctima de un "escándalo judicial" que ha "humillado" a Francia. El antiguo dirigente conservador, que se convirtió en el primer expresidente de Francia en entrar en la cárcel, siempre ha negado cualquier irregularidad y ha denunciado una supuesta persecución política contra él a través de los tribunales.

El ministro de Justicia francés visitó a Sarkoxy en la cárcel

El ministro de Justicia de Francia, Gérald Darmanin, ha justificado la visita que realizó en la cárcel al expresidente Nicolas Sarkozu, asegurando que se limitaba a hacer su trabajo y que en todo momento respetará la independencia de la justicia.

"Hago mi trabajo como ministro", ha subrayado Darmanin en una declaración ante los medios en las que ha explicado que quería constatar 'in situ' "las condiciones de detención de un antiguo presidente", ya que se trata de una figura "especialmente protegida por la República".

Darmanin, que se ha pronunciado sobre este tema durante una visita a otra cárcel en el departamento de Aube, ha afirmado que el código penitenciario prevé expresamente que el ministro de Justicia garantice el servicio público en este ámbito.

"Supongo que si no hiciese mi trabajo y le ocurriese algo en prisión al presidente Sarkozy, el Parlamento y quizás otras instancias podían pedir cuentas", ha añadido, sin entrar a valorar no obstante el recurso presentado por el antiguo mandatario para reclamar su excarcelación y que será examinado el 10 de noviembre por "un juez independiente".