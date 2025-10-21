Zoe Armenteros 21 OCT 2025 - 13:37h.

El exmandatario salió de su casa junto a su esposa, donde antes de subirse al coche fue arropado por cientos de personas

Nicolás Sarkozy entra en prisión: así es la celda del expresidente de Francia, que tendrá mejores condiciones que otros presos

El expresidente de Francia, Nicolas Sarkozy, ya está en la prisión parisina de Santé, para cumplir una condena a cinco años por financiar con fondos del régimen libio de Muamar Gadafi, su campaña electoral de 2007. El político, que nunca ha admitido los hechos, ha escrito una carta de despedida y la ha colgado en su redes para reivindicar lo que considera una injusticia. “Esta mañana encierran a un inocente".

Sarkozy, el primer expresidente en entrar en la cárcel, ha abandonado su vivienda a primera hora de este martes y ha recorrido el camino hasta el coche, junto a su esposa, Carla Bruni, sus hijos y sus hermanos. En los alrededor de su vivienda, en el distrito XVI de París, se congregó un centenar de personas para aplaudir y animar al exjefe de Estado: algunos, incluso cantaron la Marsellesa, el himno de Francia.

Poco antes de su ingreso en prisión por hechos que han sido probados tras años de investigaciones y recursos, Sarkozy ha escrito una carta dirigida a "las francesas y franceses" para denunciar "este escándalo judicial". La carta, colgada en su cuenta de X dice textualmente:

"En el momento en que estoy a punto de cruzar los muros de la prisión de la Santé, mis pensamientos van hacia las francesas y los franceses de todas las condiciones y opiniones.

"Hoy, en Francia, un hombre inocente va a ser puesto en aislamiento, junto a terroristas islamistas, violadores de niños y narcotraficantes. Este hombre no representa ningún peligro para la seguridad de los franceses", ha escrito Sarkozy, aunque se sabe que el expresidente galo permanecerá en el llamado módulo VIP de la cárcel parisina, en una celda toda para él.

"Quiero decirles con la fuerza inquebrantable que es la mía que no es a un ex Presidente de la República a quien encierran esta mañana, es a un inocente.

Continuaré denunciando este escándalo judicial, este vía crucis que sufro desde hace más de 10 años. ¡He aquí un caso de financiamiento ilegal sin el menor financiamiento! Una instrucción judicial de largo recorrido lanzada sobre la base de un documento cuya falsedad ya está probada.

No pido ningún privilegio, ningún favor. No me lamento, porque mi voz se escucha. No me lamento porque mi esposa y mis hijos están a mi lado, y mis amigos son innumerables.

Pero esta mañana, siento una profunda tristeza por Francia, que se ve humillada por la expresión de una venganza que ha llevado el odio a un nivel sin precedentes. No tengo dudas. La verdad triunfará. Pero el precio a pagar habrá sido aplastante…"

El primer expresidente de Francia, entre rejas

Un juez de París dictó la condena de prisión para Sarkozy, sin esperar que se analice su recurso argumentando que "la gravedad de la perturbación del orden público causada por el delito cometido". La sentencia establece que el expresidente podrá solicitar su excarcelación ante el Tribunal de Apelación una vez que haya entrado en la cárcel.

Los jueces, de cualquier manera, dispondrán entonces de hasta dos meses para tramitar la petición.