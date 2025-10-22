Los abogados de Sarkozy trabajan a contrarreloj para sacarlo de la cárcel: tiene 70 años y bajo riesgo de fuga

La carta de despedida de Nicolás Sarkozy antes de entrar en prisión: “Esta mañana encierran a un inocente"

Nicolás Sarkozy ha pasado su primera noche en la prisión de La Santé, en París. El expresidente de Francia desde este martes cuando ingresó en la cárcel intramuros ha comenzado a ser un número, que lo identifica como un preso, aunque él ya ha dado su primer paseo y ha recibido la visita de su esposa, Carla Bruni. Sus abogados ya han presentado el recurso que podría sacarle de la cárcel en apenas unas semanas. La información del periodista Carlos Herranz.

Sarkozy recibió este martes la ropa de cama, los productos de higiene personal durante el protocolo de recibimiento, muy alejado de las ceremonias de bienvenida en las que fue agasajado el expresidente galo durante sus años de gobierno.

Sarkozy, sin embargo, no es un preso cualquier: tendrá algunos privilegios previstos para grandes personalidades, unas por seguridad y otras, por su condición. El exmandatario vivirá su reclusión en una celda aislada de nueve metros cuadrados con un pequeño escritorio, una televisión de pago, como la de los hospitales.

Tendrá también una pequeña nevera y también acceso a la biblioteca y al gimnasio y dos visitas semanales. Los medios franceses revelaron que Sarkozy “podrá acceder al patio de ejercicios, dos veces al día, sin compañía de otros presos. Además tendrá acceso a una sala de actividades y estará solo en su celda”, donde podrá leer 'El Conde de Montecristo', el clásico de la literatura francesa que ha elegido para sus horas de encierro.

Los abogados de Sarkozy, mientras tanto, trabajan a toda velocidad y esperan que su ilustre cliente salga en libertad provisional en breve, todo lo breve que se pueda, considerando que la sentencia regula que la libertad podría ser concedida en un plazo máximo de dos meses. Respaldan su recurso en que Sarkozy cumple todos los criterios, por edad, al tener 70 años y por bajo riesgo de fuga o de reincidencia en el delito por el cual fue condenado el de asociación ilícita.

La prisión de la Santé ha acogido en el pasado a numerosos presos famosos, ya que el encarcelamiento de personalidades es una característica específica de la Santé, en un barrio concreto. Entre ellos se encuentran Jacques Mesrine, Bernard Tapie, Guillaume Apollinaire, Yvan Colonna, Jérôme Kerviel, Koba LaD y ahora suma al ex presidente de Francia, el primero en estar en prisión.