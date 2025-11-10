Sarkozy ha pasado apenas tres semanas en la cárcel tras ser condenado a cinco años de prisión

Nicolas Sarkozy, en libertad bajo medidas de control judicial, abandona la prisión de La Santé

Compartir







El expresidente de Francia, Nicolas Sarkozy, habla tras salir de prisión y afirma que la “ley se ha aplicado y que la verdad prevalecerá”. Sarkozy ha pasado apenas tres semanas en la cárcel tras ser condenado a cinco años de prisión por asociación de malhechores en relación con los fondos recibidos para su campaña de manos del líder libio Muamar Gadafi, según ‘Europa Press’.

"La ley se ha aplicado. Ahora me prepararé para la apelación. Mi energía está centrada exclusivamente en demostrar mi inocencia. La verdad prevalecerá. Esta es una lección que nos enseña la vida. El resto de la historia está por escribir", asegura en la red social X.

“Vuestros miles de mensajes de apoyo me han conmovido profundamente", confiesa

Nicolas Sarkozy expresa su “más profundo agradecimiento a todas las personas” que le han mostrado su apoyo. “Vuestros miles de mensajes de apoyo me han conmovido profundamente y me han dado la fuerza para sobrellevar esta dura prueba”, reconoce.

PUEDE INTERESARTE Nicolas Sarkozy y Carla Bruni se funden en un abrazo de despedida antes de que el expresidente entre en la cárcel

El exmandatario francés ha salido de la cárcel después de que un tribunal haya “considerado aceptable” la petición para su liberación. Eso sí, le ha impuesto una serie de restricciones como la prohibición de abandonar el país o mantener contactos con personas implicadas en el proceso como, por ejemplo, el ministro de Justicia, Gérald Darmanin.

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Informativos Telecinco para enterarte de todo! Newsletter de Informativos Telecinco ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

La condena será sopesada o ratificada en 2026

La Fiscalía pidió su liberación bajo estas condiciones después de que el equipo legal del expresidente apelase su sentencia. Este proceso se llevará a cabo en 2026, por lo que la petición se basa en la posibilidad de que Sarkozy no esté en prisión hasta que su condena sea sopesada o ratificada.

Sarkozy entró en prisión el 21 de octubre denunciando ser víctima de un "escándalo judicial que ha humillado a Francia”. El expresidente siempre ha negado cualquier irregularidad y ha denunciado una supuesta persecución política contra él a través de los tribunales.