El Tribunal de Apelación de París ha decretado la puesta en libertad de Nicolas Sarkozy tras pasar 20 días en la cárcel parisina de La Santé

Nicolás Sarkozy, del Palacio Elíseo al día a día en la cárcel de La Santé, en París: paseos, visitas y una celda VIP

Compartir







La justicia francesa ha puesto en libertad al expresidente Nicolas Sarkozy, condenado a cinco años de prisión por asociación de malhechores en relación con los fondos recibidos por su campaña de manos del régimen del fallecido líder libio Muamar Gadafi.

El Tribunal de Apelación de París ha estimado en su decisión que "considera aceptable la petición de puesta en libertad" tras pasar 20 días en la cárcel parisina de La Santé.

PUEDE INTERESARTE Nicolas Sarkozy y Carla Bruni se funden en un abrazo de despedida antes de que el expresidente entre en la cárcel

Le impone una serie de restricciones, entre ellas una prohibición de abandonar el país o mantener contactos con personas implicadas en el proceso, entre ellos el ministro de Justicia, Gérald Darmanin, quien le visitó en prisión el 29 de noviembre, según la cadena BFM TV.

La Fiscalía había solicitado su puesta en libertad

El Tribunal ha adoptado esta decisión después de que la Fiscalía lo solicitase bajo medidas de control judicial.

El conservador fue condenado el 25 de septiembre a cinco años de prisión por asociación de malhechores en relación con los fondos recibidos por su campaña de manos del régimen del fallecido líder libio Muamar Gadafi.

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Informativos Telecinco para enterarte de todo! Newsletter de Informativos Telecinco ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

El 21 de octubre entró en prisión denunciando ser víctima de un "escándalo judicial" que ha "humillado" a Francia.

El antiguo dirigente conservador, que se convirtió en el primer expresidente de Francia en entrar en la cárcel, siempre ha negado cualquier irregularidad y ha denunciado una supuesta persecución política contra él a través de los tribunales.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Toda la actualidad de Informativos Telecinco en Google News

Nicolas Sarkozy "nunca admitirá" haber reclamado financiación al exlíder libio

Sus abogados apelaron la sentencia, un proceso que se espera que tenga lugar en 2026, por lo que la petición gira en torno a la posibilidad de que no permanezca en prisión hasta que su condena sea sopesada o ratificada en apelación.

El propio expresidente, que ha comparecido por videoconferencia, ha reiterado que "nunca admitirá" haber reclamado financiación al exlíder libio, antes de afirmar que su estancia en prisión es "una terrible experiencia", según ha informado la cadena de televisión BFM TV. "Es duro, es muy duro", ha sostenido.