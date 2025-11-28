Detenidos en Tenerife dos fugitivos de la camorra napolitana reclamados por Italia

Uno de los fugitivos capturados en Tenerife es uno de los líderes del grupo criminal Cancello-Raia-Cifariello de la camorra

El segundo prófugo está implicado en un tiroteo en el que se disparó hasta en doce ocasiones a otra persona

Agentes de la Policía Nacional han detenido en Tenerife, en 72 horas, a dos fugitivos de la camorra napolitana y reclamados por Italia. Uno de ellos es considerado de alto valor por ser uno de los líderes del grupo criminal Cancello-Raia-Cifariello de la camorra. Ambos tenían una Orden Europea de Detención para Entrega por diversos delitos, con penas de prisión entre los dos de 60 años.

Según los investigadores, el líder del grupo que ha sido capturado podría seguir dirigiendo la organizacion desde la isla de Tenerife, según la Policía Nacional.

Implicaciones en un tiroteo

El segundo prófugo, estaba buscado por las autoridades italianas por formar parte de un ataque con arma de fuego en el que dispararon hasta en doce ocasiones a otra persona.

La operación comenzó a finales del mes de octubre tras recibir la solicitud de colaboración a través de los acuerdos de intercambio de información de la Policía Nacional con FAST italia y la Oficina Sirene.

Órdenes europeas de detención

Italia anunció una Orden Europea de Detención y Entrega a un hombre por los delitos de chantaje, extorsión, secuestro, detención ilegal y toma de rehenes por las que podría cumplir hasta 30 años de condena.

El líder del clan fue detenido el miércoles pasado en unos apartamentos turísticos de Rocas de Mar desde donde, supuestamente, podría seguir dirigiendo la banda criminal.

El segundo hombre estaba reclamado por los delitos de pertenencia a organización criminal y homicidio, tras participar en la localidad italiana de Striano en el año 2024 en un ataque con arma de fuego en el que se disparó hasta en doce ocasiones a un hombre en la calle.

Una vez recibida la alerta de la Red ENFAST se comenzó una investigación que culminó con su localización y detención en un apartamento de alquiler vacacional en la Isla de Tenerife.