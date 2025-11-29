Logo de telecincotelecinco
Donald Trump declara "cerrado" el espacio aéreo de Venezuela

El presidente de EEUU, Donald Trump
El presidente de Estados Unidos ha declarado "cerrado" el espacio aéreo de VenezuelaEP
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha declarado este sábado que el espacio aéreo "sobre y en torno" a Venezuela ha quedado completamente "cerrado".

"A todas las aerolíneas, pilotos, narcotraficantes y traficantes de personas: les rogamos que consideren que el espacio aéreo sobre Venezuela y sus alrededores permanecerá cerrado en su totalidad", ha anunciado el presidente estadounidense en su plataforma Truth Social.

