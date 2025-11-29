"El espacio aéreo sobre Venezuela y sus alrededores permanecerá cerrado en su totalidad", ha anunciado Donald Trump

Nicolás Maduro castiga a seis aerolíneas por seguir las advertencias de EEUU en Venezuela

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha declarado este sábado que el espacio aéreo "sobre y en torno" a Venezuela ha quedado completamente "cerrado".

"A todas las aerolíneas, pilotos, narcotraficantes y traficantes de personas: les rogamos que consideren que el espacio aéreo sobre Venezuela y sus alrededores permanecerá cerrado en su totalidad", ha anunciado el presidente estadounidense en su plataforma Truth Social.