En plena escalada de tensión con la Administración Trump, el Gobierno de Venezuela ha revocado este miércoles las concesiones de seis aerolíneas "por sumarse" a lo que han denominado como "acciones de terrorismo de Estado promovido por el Gobierno de Estados Unidos", tal como han manifestado las autoridades venezolanas en referencia a la suspensión de vuelos ante las alertas de seguridad emitidas por Washington y también otros países como España. De hecho, una de las aerolíneas afectadas por la decisión del Ejecutivo de Nicolás Maduro es la española Iberia.

Concretamente, el Instituto Nacional de Aeronáutica Civil (INAC) venezolano, a través de una publicación en su cuenta en Instagram, ha anunciado "la revocación de la concesión" a las aerolíneas TAP Air Portugal, Turkish Airlines, Avianca, LATAM Airlines Colombia y la brasileña GOL, además de Iberia.

Nicolás Maduro, contra las aerolíneas que han seguido las advertencias de Estados Unidos

La medida del Ejecutivo liderado por Nicolás Maduro materializa así su contundente respuesta a las múltiples cancelaciones que se han producido con vuelos y operaciones relacionadas con Venezuela tras la advertencia de Estados Unidos. Las fuerzas de Donald Trump y su despliegue militar en el Caribe, en las inmediaciones del territorio venezolano, no solo ha avivado las tensiones, sino que ha modificado la situación del espacio aéreo, disminuyendo drásticamente el tránsito tras los avisos internacionales realizados por las autoridades estadounidenses.

Tal es la situación que el el Instituto Nacional de Aeronáutica Civil (INAC) venezolano ha justificado la medida expresando, literalmente, que se adopta contra las citadas aerolíneas "por sumarse a las acciones de terrorismo de Estado promovido por el Gobierno de los Estados Unidos, suspendiendo unilateralmente sus operaciones aerocomerciales hacia y desde la República Bolivariana de Venezuela, basándose en un NOTAM (acrónimo en inglés de un aviso al personal de aviación) emitido por una Autoridad Aeronáutica sin competencia en la FIR Maiquetía", el área de espacio aéreo que controla la torre de control del aeropuerto de Maiquetía, en Caracas.

Iberia, entre las aerolíneas afectadas por la revocación de las concesiones de Venezuela

De este modo, entre las aerolíneas afectadas se encuentra la española Iberia, dado que el pasado sábado anunció la paralización de las operaciones después de que la Administración Federal de Aviación de Estados Unidos (FAA, por sus siglas en inglés) emitiera una alerta a las aerolíneas para "extremar la precaución al operar" en esa área "a todas las altitudes debido al deterioro de la situación de seguridad y al aumento de la actividad militar en Venezuela o sus alrededores".

Al respecto, el ministro de Interior de Venezuela, Diosdado Cabello, ha denunciado en su programa en la cadena estatal VTV que "Estados Unidos emitió un NOTAM sobre el espacio aéreo que incluye a otros países, no solo a Venezuela", mientras que "esas líneas siguen volando a otros países sin ningún tipo de problema, pero de repente les dio por no volar a Venezuela".

El choque entre Nicolás Maduro y Donald Trump continúa

Entre tanto, el choque entre Nicolás Maduro y Donald Trump continúa. Recientemente, esta misma semana, Estados Unidos, cumpliendo las amenazas del inquilino de la Casa Blanca, incluía al venezolano Cartel de los Soles en su lista de organizaciones terroristas, declarando al propio Maduro líder de ese grupo; una decisión que se ejecutó una semana después de que concluyeran los ejercicios militares conjuntos entre marines y tropas trinitenses en el mar Caribe.

Ante ese movimiento, Nicolás Maduro lanzó también un mensaje directo a las autoridades estadounidenses: "Hagan lo que hagan, cómo lo hagan, dónde lo hagan, no van a poder con Venezuela. Somos invencibles", dijo, lanzando también un mensaje a las bases chavistas. "No han podido ni podrán jamás con nuestra patria”, defendió, mientras la escalada continúa.

Por su parte, el ministro de Exteriores venezolano, Yván Gil, reaccionó al anuncio de Washington sobre el citado Cartel de los Soles como una "ridícula patraña" para justificar una "intervención ilegítima" en el país.