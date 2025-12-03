Zoe Armenteros 03 DIC 2025 - 09:58h.

El presidente ruso se reunió con Witkoff durante cinco horas y a pesar de las sonrisas y los apretones de mano, Rusia no se comprometió con el plan de Trump sobre Ucrania

Putin acusa a los países europeos de "obstaculizar" los esfuerzos de paz de EEUU para Ucrania

El asesor de política internacional del Kremlin decía así que no se había llegado a ningún acuerdo entre Rusia y Estados Unidos para poner fin a la guerra en Ucrania. La reunión del enviado de la Casa Blanca, Steve Witkoff y Vladimir Putin ha durado más de cinco horas, pero no ha conseguido acercar posturas, a pesar del plan elaborado por Estados Unidos a medida de Moscú. El líder del Kremlin, incluso mandó un mensaje de advertencia a Europa: "Rusia está preparada para una guerra inmediata".

La comitiva estadounidense ya ha regresado a Washington para informar a Trump del resultado de las negociaciones. Nada de nada. Putin no está dispuesto a ceder en sus posiciones y ha reclamado más territorio ucraniano.

Putin, reacio a que la Unión Europea intervenga en cualquier negociación o acuerdo sobre Ucrania ha vuelto a advertir de la posibilidad de una guerra "desde ya". “Rusia no tiene intención de entrar en guerra con Europa, pero si la Unión Europea lo desea, está preparada desde ya, aunque en ese caso pronto no quedará nadie con quien negociar”, ha añadido.

El asesor del líder ruso, Yuri Ushakov, tras concluir este martes por la noche la reunión en Moscú con los enviados de Trump ha explicado que Witkoff traía cinco propuestas de paz, incluidos el borrador que consensuaron las autoridades de Washington y Kiev en Ginebra hace apenas unos días: un plan estadounidense que buscaba satisfacer las demandas del Kremlin sobre Ucrania, que la dejaba entre la espada y la pared.

Rusia no se compromete con nada, pero "está dispuesta a considerar algunas de las ideas de Estados Unidos sobre Ucrania"

Ushakov, sobre esto ha informado que “Rusia está dispuesta a considerar algunas de las ideas de Estados Unidos sobre Ucrania", aunque ha aclarado que "varias propuestas" han provocado duras críticas”. A pesar de ello, ha aclarado que han discutido "la esencia" del plan, no las formulaciones específicas. Putin, por su parte, ha transmitido saludos "amistosos" a Trump y ha evaluado "las acciones destructivas de los europeos" .

La diplomacia, sin embargo, pudo más y entre sonrisas se acabó el encuentro que "no duró cinco minutos, sino cinco horas", según Ushakov. "Es decir, tuvimos la oportunidad de debatir a fondo las perspectivas de un mayor trabajo conjunto para lograr una solución pacífica y duradera a la crisis ucraniana", ha señalado el especialista en relaciones internacionales del Kremlin, en declaraciones a la prensa recogidas por la agencia de noticias rusa TASS.