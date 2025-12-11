Donald Trump afirma que Gustavo Petro "ha sido hostil con Estados Unidos"

Trump anuncia "ataques en tierra" en Venezuela "muy pronto" y también amenaza a Colombia

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha amenazado a su homólogo colombiano, Gustavo Petro, afirmando que "será el siguiente" en su supuesta campaña contra el narcotráfico que, a día de hoy, se centra en la Venezuela de Nicolás Maduro.

Los mandatarios han intercambiado réplicas desde sus respectivos países, una lucha dialogada en la que ambos han dejado ver la hostilidad generada por la cuestión del narcotráfico.

Amenazas y tensiones entre ambos países

Donald Trump, desde el Despacho Oval ha señalado que "Colombia produce mucha droga. Tienen fábricas de cocaína. Producen cocaína, como saben, y la venden directamente a Estados Unidos. Así que más le vale espabilarse o será el siguiente".

En esta línea, ha asegurado que "va a tener grandes problemas si no entra en razón", reiterando que "será el siguiente porque no nos gusta que la gente mate a otros".

Ha afirmado el inquilino de la Casa Blanca, después de criticar que Petro "ha sido bastante hostil con Estados Unidos".

"Espero que esté escuchando"

El mandatario colombiano ha respondido a Trump durante el Consejo de Ministros, retransmitido en directo, pese a que "todo el mundo (le) dice que no lo haga" y alegando que "debo explicarle al pueblo qué pasa".

Así, ha afirmado que el presidente de Estados Unidos "es un hombre muy desinformado de Colombia". "Es una lástima porque desecha el país que más sabe de tráfico de cocaína. Parece que sus interlocutores lo engañan por completo", ha agregado.

Además, Petro ha recalcado que, durante su mandato, se han llevado a cabo "1.446 combates en tierra contra las mafias (...) y trece bombardeos tratando de ubicar sus jefes, muchos con Inteligencia militar compartida".

Ha informado también de que, bajo su gobierno, se han incautado "2.700 toneladas de cocaína" y ha apuntado a "que vamos a aproximarnos a 4.000 toneladas" de esta sustancia en los siguientes meses de 2026, hasta que expire su mandato en el mes de agosto.

En este sentido, Petro ha presumido de "la mayor incautación (de cocaína) de la historia del mundo" y ha asegurado que "no hay un récord de estos atrás".

A estas declaraciones se ha sumado el ministro de Defensa colombiano, Pedro Sánchez, quien ha afirmado que "esas toneladas equivalen más o menos a unos 32.000 millones de dosis que no llegaron a las calles de los países consumidores".