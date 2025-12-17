El jefe del Kremlin manda un mensaje a Ucrania sobre el uso en combate del misil que no puede ser interceptada por las defensas antiaéreas de Kiev

El jefe de la OTAN advierte que la guerra con Rusia "está a nuestras puertas" y pide a Europa que esté preparada para la acción

El presidente de Rusia, Vladímir Putin ha comunicado que las Fuerzas Armadas dispondrán del nuevo misil balístico hipersónico ruso Oréshnik antes de final de año. El líder del ha subrayado la necesidad de modernizar el Ejército y mantener la paridad nuclear.

Rusia ya utilizó el pasado año el misil Oréshnik para atacar una instalación militar en la ciudad ucraniana de Dnipró, pero hasta ahora solo había sido usado de forma experimental, de prueba, aunque Putin había anunciado el inicio de la fabricación en serie que ahora pasa a la fase de incorporación del armamento de su Ejército.

En la presentación pública del Oreshnik con 5.000 kilómetros de alcance, Rusia lanza un mensaje a Ucrania sobre una tecnología de guerra que no puede ser interceptada por las defensas antiaéreas ucranianas.

Putin, además, ha reiterado que Rusia seguirá con las ofensiva militar en los próximos meses si no hay acuerdo con Ucrania; también ha subrayado que entre las prioridades están las mejoras del armamento nuclear ruso y la ampliación de sus sistemas de defensa aérea, drones y otros.

Von der Leyen urge a los 27 a decidir sobre los activos rusos congelados para financiar a Ucrania

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha urgido este miércoles a los líderes de los 27 a adoptar decisiones para financiar a Ucrania en el marco de la cumbre europea de este jueves, insistiendo en que la Unión Europea debe entrar en una era en la que actúe con más independencia y tome sus propias decisiones en materia de seguridad y defensa.

"Tendremos que decidir qué camino queremos tomar, qué ruta queremos seguir, pero hay una cosa que está muy, muy clara: tenemos que tomar la decisión de financiar a Ucrania durante los próximos dos años", ha expuesto en un discurso ante el Parlamento Europeo, a un día de la reunión de jefes de Estado y de Gobierno de la UE en Bruselas.

La presidenta comunitaria se ha referido a los préstamos de reparación con activos rusos congelados en Europa, sobre los que no hay una posición conjunta y que dominará la reunión de los líderes del bloque. Von der Leyen no ha entrado en las distintas vías para financiar a Kiev, toda vez utilizar los activos rusos congelados es la opción preferida entre las instituciones comunitarias pero se encuentra con las continuas reticencias de Bélgica, Italia, Malta, Bulgaria y República Checa en los últimos días.

Von der Leyen, sin embargo, ha valorado la decisión de la UE de congelar de forma indefinida los bienes rusos como "un paso muy importante" que "envía un mensaje político muy fuerte" porque se mantendrán inmovilizados hasta que Moscú ponga fin a la guerra.