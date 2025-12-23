Exclusiva | Víctima de Jeffrey Epstein: "Por más que me resistí, Epstein abusó de mí"

Se desclasifican miles de documentos con nuevos posibles implicados en la red de Epstein

Marina Lacerda, la víctima número uno del 'caso Epstein', relata a 'Informativos Telecinco' las terribles agresiones sexuales que sufrió

Jeffrey Epstein parece que no tenía límites. Se han desclasificado miles de documentos con nuevos nombres, rostros y direcciones de posibles implicados en su red de abusos. En varias fotografías aparece el expresidente Bill Clinton bañándose en un jacuzzi con varias chicas que Epstein y su mujer podrían haber reclutado. En los archivos también figuran nombres como Mick Jagger, Michael Jackson o Diana Ross.

Entre todos los documentos llama especialmente la atención uno que posteriormente fue borrado, en el que aparecía Donald Trump rodeado de chicas que podrían ser menores de edad. La Casa Blanca asegura que esa retirada se hizo para proteger a las jóvenes. Sin embargo, lo cierto es que solo se habría hecho público alrededor del 10% del total de los archivos que obran en poder de las autoridades, lo que supondría un incumplimiento de su propia ley.

'El programa de Ana Rosa' ha hablado en exclusiva con Andrea Sterling, una de las víctimas de Jeffrey Epstein, quien relata cómo fue su primer contacto con él: "Lo conocí a través de una amiga que me invitó a hacer un masaje y así llegué a su casa. Cuando lo conocí era menor de edad. Desde el inicio fue intimidante, una experiencia que no debería vivir nadie, y menos siendo menor".

Andrea Sterling, víctima de Jeffrey Epstein: "Nada fue como me dijeron que iba a ser, no era un trabajo normal"

Andrea explica que ella y otras víctimas se han unido para denunciar al FBI: "En este momento aún no es un proceso judicial completo, estamos en la fase inicial de la demanda, dentro de los procedimientos legales".

Además, detalla el abuso que sufrió: "Era una persona intimidante y muy dominante, tenía la presencia de alguien con muchísimo poder. Yo no sabía quiénes eran las personas implicadas, acababa de llegar a Estados Unidos y apenas tenía información. Nada fue como me dijeron que iba a ser, no era un trabajo normal. La situación fue completamente distinta y, por más que me resistí, Epstein abusó de mí".