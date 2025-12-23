Exclusiva | Leire Díez, tras el bloqueo de sus cuentas: “Es una venganza de Antonio Balas"

El juez Pedraz ha ordenado el bloqueo de las cuentas de Leire Díez y de varios de sus socios para evitar la reiteración delictiva y ha prorrogado la investigación un mes más

Exclusiva | El nexo del PSOE con la fundación en la que trabajó Leire Díez

Compartir







El juez Pedraz bloquea las cuentas de Leire Díez y de sus socios y prolonga la causa un mes más. El magistrado ha tomado esta decisión con el objetivo de impedir que pueda disponer de sus fondos y evitar una posible reiteración delictiva.

‘El programa de Ana Rosa’ habla en exclusiva con Leire Díez tras la decisión del juez Pedraz. Díez está convencida de que todo lo que le está ocurriendo es una venganza de uno de los responsables de la UCO, Antonio Balas: "Yo sospecho que todo esto es una persecución contra mí, una persecución de Antonio Balas y de la UCO. ¿Lo de meterme en un calabozo durante tres días? ¿Qué me detengan en pleno Paseo de la Castellana a la una de la tarde de un día laborable?"

Leire Díez: "Es una investigación absurda, porque intuyo que Balas y la UCO me tienen ganas y van contra mí"

También confirma que les han bloqueado las cuentas a ella y a algunos de sus familiares: "¿Que le bloqueen las cuentas a mi hija? Pero vamos a ver, ¿Qué sentido tiene? Insisto, esta es una investigación absurda, porque intuyo que Balas y la UCO me tienen ganas y van contra mí".

Además, lanza un mensaje a quienes, según ella, le faltan al respeto: "Que sigan llamándome friki, que sigan insultándome. No son conscientes de lo que hacen algunos. Son muy imprudentes, demasiado, diría yo".