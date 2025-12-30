Alberto Rosa 30 DIC 2025 - 19:27h.

Las autoridades que dirigen la búsqueda creen que la joven mexicana de 19 años se encuentra en "peligro inminente"

Las autoridades de Texas buscan a Camilla Mendoza Olmos, una joven mexicana de 19 años que desapareció en Nochebuena. Las autoridades creen que se encuentra en “peligro inminente”, después de que hayan trascendido imágenes de una cámara en las que se cree que aparece caminando la joven.

El breve vídeo muestra a una persona cuya ropa coincide con la que vestía Camila Mendoza Olmos cuando fue vista por última vez saliendo de su casa en el noroeste del condado de Bexar, poco antes de las 7 am del 24 de diciembre.

“Si efectivamente es ella, creemos que tenemos una buena dirección de fuga”, dijo el sheriff del condado de Bexar, Javier Salazar, a los periodistas en una conferencia de prensa, tal y como recoge ‘NBC News’.

"Estamos compartiendo esa información, ese video, con todos ustedes con la esperanza de que alguien haya recopilado un video similar hasta este momento", agregó Salazar.

Las imágenes han sido difundidas por la Oficina del Sheriff del Condado de Bexar en sus redes sociales. La joven fue vista por última vez vistiendo una sudadera con capucha azul bebé y negra, pantalones de pijama azul y zapatos blancos, dijo el departamento del sheriff en una publicación en las redes sociales. Salazar dijo a los periodistas en la conferencia de prensa que los investigadores tienen "indicios de ideaciones suicidas en esta joven en el pasado", así como "algunos problemas de depresión".

Pero, "¿qué joven no sufre episodios de depresión en algún momento? No podemos permitirnos simplemente decir: 'Bueno, debe ser eso'", dijo Salazar. "Tenemos que considerar todas las posibilidades, desde su desaparición voluntaria, hasta la posibilidad de autolesión o que alguien se la haya llevado", añadió el sheriff. Las autoridades creen que la joven salió de su casa a piel. “Lo único que se sabe que llevaba consigo son la llave de su coche y posiblemente el carné de conducir”, declaró la oficina en Facebook.

Tal y como recoge ‘NBC News’, Nancy Olmos, madre de Camila, informó a la oficina del alguacil que su hija suele salir a caminar por la mañana. Se preocupó cuando Camila no regresó después de un tiempo normal. "Ella no es el tipo de persona" que abandona su casa abruptamente, dijo Nancy Olmos a NBC News, añadiendo que la familia encontró el teléfono móvil apagado de Camila en su habitación.